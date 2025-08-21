extreme rain
29°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧУВЕНИ НБА ТРЕНЕР ГЛЕДА СРБИЈУ: У Арени прати и „свог“ Јовића против Словеније

21.08.2025. 20:10 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/CBS Sports

Један од најцењенијих НБА тренера данашњице Ерик Сполстра ове вечери је гост у Београдској арени.

Он уживо прати пријатељски сусрет између репрезентација Србије и Словеније.

Сполстра, вишеструки НБА шампион и актуелни тренер Мајами Хита, допутовао је у Београд у оквиру шире европске турнеје, а његово присуство изазвало је велику пажњу јавности.

У овом сусрету ће на делу гледати свог играча Николу Јовића, али и друге НБА звезде из Европе, на челу са Николом Јокићем и Луком  Дончићем.

 

Б92

нба кошарка кошаркаши србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕШИЋ ОТКРИО КАДА САОПШТАВА КОНАЧАН СПИСАК: С Мицићем пажљиво, не радујем се Словенији
спорт

ПЕШИЋ ОТКРИО КАДА САОПШТАВА КОНАЧАН СПИСАК: С Мицићем пажљиво, не радујем се Словенији

20.08.2025. 21:05 21:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЋЕ КРЦАТО У АРЕНИ: Распродате карте за дуел Србије и Словеније у Београду
спорт

БИЋЕ КРЦАТО У АРЕНИ: Распродате карте за дуел Србије и Словеније у Београду

19.08.2025. 16:35 16:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај