ЧУВЕНИ НБА ТРЕНЕР ГЛЕДА СРБИЈУ: У Арени прати и „свог“ Јовића против Словеније
21.08.2025. 20:10 20:13
Један од најцењенијих НБА тренера данашњице Ерик Сполстра ове вечери је гост у Београдској арени.
Он уживо прати пријатељски сусрет између репрезентација Србије и Словеније.
Сполстра, вишеструки НБА шампион и актуелни тренер Мајами Хита, допутовао је у Београд у оквиру шире европске турнеје, а његово присуство изазвало је велику пажњу јавности.
У овом сусрету ће на делу гледати свог играча Николу Јовића, али и друге НБА звезде из Европе, на челу са Николом Јокићем и Луком Дончићем.