ПЕШИЋ ОТКРИО КАДА САОПШТАВА КОНАЧАН СПИСАК: С Мицићем пажљиво, не радујем се Словенији
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић рекао је да ће коначан списак од 12 играча које ће водити на Европско првенство саопштити у недељу уочи поласка у Ригу.
Србија у четвртак од 20 часова игра против Словеније у генералној проби за Европско првенство које почиње 27. августа.
Окупљене новинаре на тренингу репрезентације највише је занимало кад ће Пешић објавити коначан списак од 12 играча и каква је ситуација са Василијем Мицићем.
– Коначан списак ће бити највероватније у недељу, пред полазак у Ригу. Мицић је тренирао добро, није имао последице за ово што га мучи. Ево и вечерас, видећемо сутра, за нас је сваки дан сада важан у смислу како се осећа, можда сутра буде играо мало. Морамо да будемо веома пажљиви, да се не вратимо месец дана уназад. Он је показао добар однос, али некад не зависи све од њега – рекао је Пешић.
Селектора су новинари питали да ли се радује мечу против Словеније.
– Не радујем се, шта значи да се радујем. То што играмо у Београду, за наше навијаче, да их осетимо, знамо да је велика еуфорија у Србији, на то имају право, само нека навијају добро. Ми немамо право на еуфорију, радимо у тишини, не организујемо ни конференције, не јер вас не волимо, јер нам треба тишина, можемо да се боље концентришемо на задатке и циљеве. Радујем се да ће бити публике и да ће нас подржати – навео је Пешић.
Селектор је рекао да не може да рачуна на Уроша Трифуновића и Алена Смаилагића.
– Смаилагић има повреду колена, Трифуновић је добар, мало бољи, али не толико способан да настави да тренира, они неће бити у саставу, сви који су на тренингу биће у саставу. То је ипак наша припремна утакмица, јесте званична и интернационална, али припремна. Желимо да направимо корак напред, да видимо напредак играчима, свакоме треба дати шансу, колико може да помогне себи и нама – закључио је Светислав Пешић.