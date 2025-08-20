НЕ ДА МУ СЕ ДА ЗАИГРА ЗА СРБИЈУ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ: Ни овај кошаркаш не иде на ЕП
20.08.2025. 16:51 16:54
Након Уроша Трифуновића познато је још једно име које неће ићи на Европско првенство у кошарци, које почиње 27. августа.
Како преноси Спорт клуб Ален Смаилагић, због повреде неће бити део тима на Евробаскету.
Разлог је поново, нажалост, повреда. Овај 25-годишњи Београђанин већ три године наступа у Евролиги, а претходно је две сезоне провео у Голден Стејт Вориорсима, али за репрезентацију Србије услед силе прилика није досад наступио ни на једном великом турниру.
Тренутно селектор Светислав Пешић разматра 15 имена за 12 места у тиму.
Остаје да се види какав је статус повреде Василија Мицића. Плејмејкер Хапоела такође није играо на Кипру и у Немачкој, а селектор је рекао да се његово стање прати.