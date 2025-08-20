ОТПАЛО ЈЕДНО ИМЕ ЗА ЕВРОБАСКЕТ: На овог играча Пешић не рачуна
20.08.2025. 13:24 13:26
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић неће рачунати на Уроша Трифуновића.
Како преноси Спорт клуб, 24-годишњи Београђанин је разговарао са селектором и неће играти на предстојећем Европском првенству, које почиње 27. августа.
Некадашњи крилни кошаркаш Партизана отпутовао је у среду у јутарњим часовима у Тел Авив, како би изабрао смештај и обавио лекарске прегледе пошто је потписао двогодишњи уговор са Макабијем.
Овакав сценарио био је прилично очекиван, будући да Трифуновић због повреде није путовао на припремне турнире на Кипар и у Минхен и није одиграо ниједну пријатељску утакмицу овог августа.