ПЕШИЋ О ПОВРЕДИ ВАСЕ МИЦИЋА: Видећемо у уторак колико може да издржи
18.08.2025. 20:53 20:56
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић говорио је о стању плејмејкера Василија Мицића.
– Васа Мицић вечерас ради тај дефинитиван тест. Није ниједном радио тимски тренинг пет на пет, видећемо у уторак колико он то може да издржи и колико његов зглоб може да издржи. Тренирао је редовно, али није оптерећивао зглоб. Донећемо опцију у корист за све. Што се тиче Смаилагића и Трифуновића, за њих ћемо још видети – рекао је Светислав Пешић у емисији "Око" на РТС-у.
Србија генералну пробу пред Евробаскет има у четвртак против Словеније у Београду, а после тог меча требало би да буде познато и који 12 играча ће играти у Летонији.
Србија је у групи А са Турском, Естонијом, Летонијом Чешком и Португалом и све време ће бити у Риги.