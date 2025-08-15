СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПРЕД НАСТУП У МИНХЕНУ: Да искористимо утакмице за напредовање, брине ме Мицић
Сениорска репрезентација Србије састаје се са селекцијом Чешке у петак, 15. августа, од 20.45 часова на припремном турниру Суперкуп у Минхену.
Дан касније, наша селекција играће са победником или пораженим из дуела Немачке и Турске.
Селектор Светислав Пешић говорио је о Минхену, граду који је уз Београд, његова база.
„Немачка је овде освојила 1993. првенство. Живим у Минхену, у близини нове, прекрасне дворане, можда најбоље у Европи. Минхен је, могу да кажем, мој град. Сад сам више у Србији из познатих разлога, али кад ми треба мирноћа, онда дођем овде“, рекао је селектор Пешић.
Ален Смаилагић и Урош Трифуновић нису допутовали са екипом у Немачку због повреда, али селектора највише брине Василије Мицић.
„Нисмо баш сјајни. Смаилагић и Трифуновић још нису спремни да тренирају. Покушавамо са Васом да га вратимо, али то не иде према плану, како смо ми предвидели. Васа покушава, нешто се труди, али и даље има болове. Видећемо, у следећих неколико дана ћемо морати полако да донесемо одлуке, али углавном остали играчи су добро. Ово је време када се тренира, почињу утакмице. Играли смо турнир на Кипру и две пријатељске утакмице без публике и сада нам свака утакмица баш пуно значи. Тренирали смо довољно за овај период припрема за Европско првенство. Имамо сада овај турнир овде, Суперкуп. Одличан турнир, добре екипе и после тога долази нам Словенија у Београд 21. августа и то би било то што се тиче званичних утакмица. Настављамо да тренирамо, да радимо. Брину нас, наравно, ове повреде. Мора да кажем најискреније, највише ме брине да ли ћемо уопште моћу да рачунамо на Мицића. Покушава и он, покушавамо и ми да га вратимо, али то тешко иде“, изјавио је Пешић.
На турниру у Минхену играју и две репрезентације са којима је Србија у групи на Европском првенству, Чешка и Турска, као и Немачка са чијом групом укрштамо у елиминационој фази.
„Све је то планирано. Ви знате да је наша група најјача, да су у њој три кандидата за медаље. То су Летонија, Турска и ми. Укрштамо се веома јаком групом где су Немачка и Литванија. Добро је да можемо да видимо докле су и они стигли. Немци су најозбиљнији кандидати за медаље заједно са нама. Треба да искористимо ове утакмице да ми напредујемо, али истовремено да на неки начин још боље упознамо евентуалне наше противнике на Европском првенству“, рекао је селектор Пешић.