ПЕШИЋ ВОДИ OВИХ 15 ИГРАЧА НА ТУРНИР У МИНХЕНУ Србија против Чешке у полуфиналу Суперкупа

14.08.2025. 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Košarkaška reprezentacija Srbije
Фото: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

БЕОГРАД: Селектор мушке кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић повео је 15 играча на припремни турнир Суперкуп, који ће бити одржан 15. и 16. августа у Минхену, саопштио је данас KСС.

У Минхен путују Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Никола Топић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Вања Маринковић, Огњен Добрић, Дејан Давидовац, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов, Тристан Вукчевић и Балша Kопривица.

У Београду су остали Ален Смаилагић и Урош Трифуновић.

"Један доста добар турнир. Желимо да се уиграмо што боље и да одмеравамо снаге са што бољим екипама пред Европско првенство, да бисмо били што спремнији за почетак шампионата, а у Минхену ће нам противници бити екипе са којима смо у групи. Идемо из утакмице у утакмицу, из тренинга у тренинг, да из дана у дан будемо што бољи", изјавио је Филип Петрушев, пренео је KСС.

Kошаркаши Немачке и Турске играће у петак од 18.30 сати у првом полуфиналу Суперкупа, док ће се Србија и Чешка састати од 20.45 часова. Меч за треће место на програму је у суботу од 18.30 сати, док ће финале бити одиграно од 20.45 часова.

Kошаркаши Србије ће 21. августа у Београду имати генералну пробу за ЕП против селекције Словеније.

ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра, а Србија ће играти у групи у Риги са селекцијама Летоније, Турске, Португалије, Естоније и Чешке.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
