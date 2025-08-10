ПЕШИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД КИПРОМ: "Сваки дан је нови циљ и треба напредовати, али не зависи све од нас", ОБЈАСНИО И ШТА ЈЕ СА МИЦИЋЕМ: "Надамо се да ће бити спреман за Минхен"
Селектор Србије Светислав Пешић говори на конференцији за медије након тријумфа над Кипром у Лимасолу.
"Орлови" су славили убедљиво са 122:55, што је најубедљивија победа у историји наше селекције.
"Честитам мојим играчима и мом тиму пре свега због односа према утакмици, а друго, због поштовања према противнику јер су играли до краја пожртвовано. За нас то увек мора да буде тако, представљамо српску кошарку, играмо истим интезитетом било да водимо или губимо и противник је небитан. Наравно, играли смо нашу игру и видели смо шта ваља, а шта треба бити боље. Ништа мање и ништа више. Ситуација је тренутно таква да смо цео турнир играли тако да сви добију шансу, некад неко више, некад неко мање и генерално, завршили смо овај викенд и следеће недеље је нови изазов и Суперкуп у Немачкој па ћемо да видимо колико је могуће да напредујемо", рекао је Пешић.
Поставља се питање шта то треба поправити уочи Евробаскета, али и шта је добро.
"Видећемо. Генерално ми смо у тој фази припрема, сви знају да нас чека Европско првенство, али циљеви су небитни. Сваки дан је нови циљ и треба напредовати, али не зависи све од нас. Данас смо имали одређене циљеве и када је у питању неке варијанте одбране, а не само резултат. Увек, без обзира на то против кога играмо, Грчка или Кипар, наш однос је исти и само тако треба радити, као што сам рекао треба да се повезујемо у нападу и одбрани. Против Грчке је добра кошарка, а против Кипра другачије, разлика у класи и искуству... Треба искористити сваки моменат. Играчи су били концентрисани на задатке и играчима сам честитао. Оно што је лепо и треба истаћи да су нам честитали што смо их испоштовали и што смо играли максимално озбиљно против њих. Захвалили су се јер смо их респектовали и играли најбоље што можемо у овом тренутку. То је лепо чути. Пробали смо неке наше нападе које нисмо толико играли и сви су добили шансу. Свако треба да добије шансу и да види где је, шта је... Не можемо да идемо на Европско првенство са 17 играча, али сви они желе да се наметну. Притисак је добар. Притисак повећава однос према тренингу, повећава жељу да будеш бољи".
Василије Мицић је пропустио оба меча на Кипру.
"Надамо се да ће бити спреман за Минхен. Сутра ћемо обавити тестирање. Он ће наставити да ради па ћемо да видимо шта кажу доктори и атлетски тренери. Надамо се да бисмо могли да имамо неки напредак. Он се борио, али је све другачије када радите сами, а када је 1 на 1 и поготово 5 на 5. Најважније је да ти болови прођу".
Кипар се није нарочито показао на овом мечу.
"Кипар зна шта хоће, има свој оригинални стил и концепт кошарке. Свиђа ми се како играју одбрану и другачије је када поредимо две репрезентације због разлике у квалитету, али је Кипар показао интересантан концепт одбране, па и напада. Имали су своје циљеве, а ми своје. Не могу много да причам о Кипру и репрезентацији, да будем искрен, мој фокус је само на Србији".
Утисци из Лимасола су добри.
"Све позитивно. Имали смо одличне услове за игру, клима је радила сјајно... Хотел, храна, све је сјајно", закључио је Пешић.
Србија наредни меч игра против Чешке за пет дана у Немачкој.