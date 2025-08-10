КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ДЕКЛАСИРАЛИ КИПАР: Пао рекорд, "пукла стотка" и то без Јокића и Богдановића
Кошаркашка репрезентација Србије убедљиво је славила над селекцијом Кипра у Лимасолу у још једном контролном мечу пред Евробаскет. Резултат је био 122:55 у корист "орлова".
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић искористио је меч против Кипра да одмори неколико носилаца игре, па се на паркету овог пута нису нашли Никола Јокић, Богдан Богдановић, Стефан Јовић и Никола Милутинов.
И поред одсуства највећих звезда, "орлови" су показали да располажу широким ростером и од самог старта наметнули ритам који домаћин није могао да испрати.
Србија је отворила сусрет серијом од 6:0, агресивном одбраном и брзим транзицијама, а Кипар је успео да узврати и смањи на 6:5. Међутим, то је био максимум који је екипа домаћина успела да достигне. Већ средином прве четвртине, разлика је почела да расте, да би се након десет минута игре попела на +16 у корист изабраника Светислава Пешића. Друга деоница протекла је у знаку Балше Копривице и Тристана Вукчевића. Мотивисани жељом да искористе пружену минутажу, обојица су доминирала у рекету, али и погађала из других позиција. Копривица је својим продорима и сигурним завршницама држао ритам, док је Вукчевић показао широк нападачки арсенал – од прецизних шутева до борбе под кошем.
Србија оборила рекорд!
Кошаркашка репрезентација Србије оборила је рекорд када је најубедљивија победа у питању. Досад је то био тријумф на Мундобаскету 2019. против Филипина (126:67), када је било чак 59 поена разлике.
"Орлови" су поправили тај учинак и у пријатељском мечу у Лимасолу декласирали Кипар са 122:55 (+67). Србија је дан раније била боља и од Грчке резултатом 76:66.
На полувремену, Копривица је већ био на 15 поена, Вукчевић на 14, док су им се прикључили Дејан Давидовац и Марко Гудурић са по осам постигнутих поена. У наставку, Србија је наставила да диктира темпо, а трећа четвртина била је шутерски спектакл Филипа Петрушева. За само десет минута игре, Петрушев је постигао чак 16 поена, користећи сваку прилику да казни одбрану Кипра. Разлика је из напада у напад расла, па су "орлови" после три одигране деонице имали огромних +55, чиме је практично било јасно да ће утакмицу завршити у убедљивом стилу. Предност је само расла, а на крају је оборен и рекорд и остварена најубедљивија победа у историји – од чак 67 разлике.
Најистакнутији појединац био је Тристан Вукчевић, који је меч завршио са 24 поена и седам скокова, потврдивши свој све већи значај у репрезентацији. Одмах иза њега нашао се Балша Копривица, који је бриљирао са 22 поена и шест ухваћених лопти. Двоструцифрен учинак уписали су и Филип Петрушев са 18 поена, Дејан Давидовац и Огњен Добрић са по 11, те Алекса Аврамовић који је додао 10 поена, показујући да Србија и без главних звезда има широк арсенал расположених стрелаца.
Код Кипрана, једини који су пружили јачи отпор били су Филипос Василис Тигкас са 17 поена и Константинос Смицис, који је такође завршио двоцифрен.
Србија је играла у саставу: Петрушев 18, Н. Јовић 6 (4 ск, 5 ас), Копривица 22 (6 ск), Маринковић 9 (6-3 за три), Вукчевић 24 (6-4 за три, 7 ск, 4 укр.л), Добрић 11 (6-3 за три, 4 ск, 5 ас), Гудурић 9 (4 ас), Давидовац 11 (4 ск), Аврамовић 10 (6 ас), Топић 2 (6 ск, 7 ас).
Репрезентација Србије ће 15. и 16. августа играти у Минхену на још једном припремном турниру – Суперкупу, заједно са селекцијама Чешке, Немачке и Турске. Турнир ће отворити Немачка и Турска 15. августа од 18.00 часова, док се наш тим састаје са Чешком од 20.45 сати. Дан касније на програму су финале и утакмица за треће место.