ПЕШИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ГРЧКОМ: "Моји играчи већ све знају сами"; "Што Вукчевић да квари статистику?!"
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић је изнео утиске на конференцији за медије након победе "орлова" над Грчком у контролном мечу на Кипру.
Кошаркашка репрезентација Србије је славила над Грчком резултатом 76:66 на турниру на Кипру пред Евробаскет, а са новинарима је разговарао селектор Пешић и изнео је прве утиске после утакмице.
"Врло битна утакмица за нас, након дана припреме. Нисмо кренули добро, пре свега у одбрани, нисмо били агресивни, нисмо правили фаулове. У другој четвртини смо пронашли ритам и ово је начин на који треба да играмо. Наша игра мора да креће из одбране, наравно да је и напад битан, али да би играо напад, треба ти лопта у рукама. Ако је желиш, мораш да играш одбрану. Победнички тим је онај који контролише транзицију, који даје мање прилике противнику. Вечерас смо примили мало поена из контри, то је био кључ наше победе", започео је Пешић, па похвалио и Грке.
"Честитке Грчкој, врло су агресивни, добар су тим. Битна утакмица за оба тима, јак интензитет на обе стране, ово је начин како можемо да растемо из дана у дан".
О индивидуалним учинцима није желео да прича.
"Не бих превише причао о индивидуалним наступима и играчима, ово је време када се све проба, ово је време када се не игра, него тренира кошарка. Желимо на оваквим утакмицама да видимо ко и на којим местима може да допринесе. Гледамо како ћемо сутра да искористимо ову утакмицу против Кипра, морамо да се боље повежемо између себе, да се боље разумемо. И у одбрани, и у нападу, да се зна ко је за шта задужен", јасан је био Пешић.
Међутим, није могао да не прокоментарише Тристана Вукчевића.
"Вукчевић је играо доста, био је добар, што да игра још па да поквари статистику (смех). Одбрана почиње од играча на позицији пет, одбрана почиње од играча на позицији један – ту морамо да се још повежемо. Морамо да видимо да нам резултат не зависи само од напада и шута, кошарка почиње са одбраном. Ово је екипа са којом сам већ неколико година и они то знају већ све и сами", закључио је Пешић.
Србија у недељу од 16 сати игра други контролни меч и то против домаћина Кипра.