НОВА ПОБЕДА КОШАРКАША СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОБАСКЕТ: Јокић разбио Грке на припремном турниру на Кипру
Кошаркашка репрезентација Србије победила је Грчку 76:66 у пријатељској утакмици одиграној у Лимасолу у склопу припрема обе селекције пред Евробаскет.
Обе екипе су нападачки одлично отвориле утакмицу и биле ефикасне у првој четвртини. Никола Јовић покренуо је тројком нашу репрезентацију, а изузетно важну улогу у првих десет минута имао је дебитант у дресу националног тима Тристан Вукчевић, који је ушао са клупе и убацио седам поена. На другој страни, Грци су углавном водили у првих десет минута, пре свега захваљујући Митоглуу и Дорсију.
Репрезентација Србије је полако подигла ритам и чврстину у одбрани у другој четвртини, преузела вођство и завршила тај део утакмице са највећим вођством од девет поена. Разиграо се Никола Јокић, који је већ у првом полувремену био надомак дабл-дабл учинка од десет поена и девет скокова. На другој страни, изабраници Василиса Спанулиса убацили су само осам поена у другој деоници и прилично су се мучили у нападу јер им је стао шут.
Проблем са ефикасношћу имале су обе екипе у трећој четвртини, али је тим селектора Пешића све време контролисао резултат – 55:47. Обе репрезентације су грешиле у нападу. Међутим, Грци ни у једном тренутку нису угрозили вођство Србије.
Последња четвртина почела је серијом поена капитена Богдана Богдановића, који је до тада покушавао да пронађе свој ритам. Најпре је погодио за два, па за три за „плус 11“ – 61:49. Све до четири минута пред крај, Србија је имала сигурно вођство, а онда се Грчка тројкама Дорсија, Папаниколауа и Слукаса приближила на пет поена разлике, да би Митоглу унео потпуну неизвесност у утакмицу новим поготком за три.
Смањили су Грци тројком Папаниколауа на 63:68 у 37. минуту, а онда и на 66:69. Погодио је Аврамовић тројку, а онда и двојку на два минута пре краја за 74:66. На 30 секунди пре краја, Јокић је ставио тачку на победу Србије – 76:66.
Најбољи актер меча био је Никола Јокић са 23 поена и 19 скокова, индекс 34, гро поена је постигао у последњој деоници када је Србија била приморана да одбија урагански налет Грка који су везали четири узастопне тројке.
До тада миран меч који је био готово једносмерна улица, захваљујући нашим најјачим адутима предвођених Јокићем, претворила се у динамичну и неизвесну партију. Ипак, у прави час је тада прорадио и Алекса Аврамовић, његовом серијом 5:0 Србија је побегла на +8 на 75 секунди пре краја и увела меч у миран финиш.
Претходно, у последњој деоници истакао се и Богдан Богдановић (у моментима када је Јокић био на клупи), погодио је тројку, па двојку, тада прекинуо нападачки пост нашег тима. Богдановић је меч завшио са девет поена (4/12 из игре).
Девет поена постигао је и Никола Јовић (2/3 за три). Тројке које је псотигао у првом полувремену, и оне које је убацио Вања Маринковић (6п, 2/3 за три) значајно су допринеле да Србија стекне 7-8 поена разлиек и ту предност малтене чува до краја.
Грчка је своје најјаче адуте имала у Костасу Митоглуу, најефикаснијем у пораженом саставу са 18 поена. Митроглу је, уз Папаниколауа и Слукаса, рафалном тројкашком паљбом у финишу утакмице засуо кош Србије, погодио је у том налету једну тројку, четврту у том низу, као и Слукас пре тога, док је Папаниколау убацио две. Слукас је меч завршио са 11 поена, Тајлер Дорси је био трећи стрелац екипе са десет. За Грчку није играо најбољи кошаркаш Јанис Адетокумбо.
Селектор Србије Светислав Пешић за ову прилику није користио Василија Мицића, који није био у протоколу, док су без минутаже овог пута остали Никола Топић, Дејан Давидовац и Балша Копривица. Солидан утисак оставио је Тристан Вукчевић који је све своје поене, укупно седам, постигао у првом полувремену.
Била је ово трећа победа Србије у трећој пријатељској провери пред Евробаскет након две београдске против Бих и Пољске.
Србија сутра од 16 сати игра против домаћина Кипра.
Србија је победила Грчку у првој утакмици на припремном турниру на Кипру‼️🇷🇸❤️#eurobasket pic.twitter.com/Vu3HHKlD39
— Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) August 9, 2025
Кошаркаши Израела убедљиво савладали Кипар на турниру у Лимасолу
Кошаркаши Израела убедљиво су савладали селекцију Кипра резултатом 109:69 на старту припремног турнира за Европско првенство у Лимасолу.
Предвођени Денијем Авдијом Израелци су били убедљиви против једног од домаћина групне фазе наредног шампионата.
Кипрани ће сутра играти против Србије, а Израел са Грцима.