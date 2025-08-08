КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ПОСЛЕ ДВЕ УСПЕШНЕ ПРОВЕРЕ ПУТУЈУ НА КИПАР Пешић: Све иде по плану у припремама за Евробаскет
Кошаркашка репрезентација Србије успешно је завршила прве две провере пред Евробаскет.
У два меча у "Београдској арени", која су била затворена за јавност изабраници Светислава Пешића победили су Босну и Херцеговину резултатом 126:89 (30:23, 34:16, 33:21, 29:29). Дан касније Србија је, такође, у затвореном мечу за јавност у "београдској арени" савладала Пољску 79:67 (19:13, 18:18, 20:16, 22:20). Утакмици је присуствовао и председник Кошаркашког савеза Србије др Небојша Човић.
Селектор Светислав Пешић је изнео утиске после прве недеље припрема за Европско првенство.
„Укупно све на неки начин иде по плану. Одиграли смо ове две утакмице, пре тога смо тренирали, припремали се, разговарали, радили тактичке ствари и побољшање атлетских способности играча. Добро је, имамо неке ситне повреде мало Трифуновић, мало Мицић и Смаилагић. Те ствари су саставни део свих припрема. Надам се да то неће да буде дуже. Две утакмице како смо желели, да тренеримо, не да играмо. Резултат је небитан. Најважније ово што смо тренирали да пренесемо на терен. Идемо дан за даном, циљеви су јасни – да сваки дан постајемо бољи и ван и на терену. Имамо довољно времена. Најважније је да нам играчи остану физички припремљени. Кад је здравље под контролом је страшно важно“, рекао је Пешић.
Објаснио је селектор шта значи дисциплина.
„Дисциплина не подразумева да сви стојимо мирно, већ да извршавамо задатке које постављамо. То су тренинг, анализе свега што урадимо. Да имамо фокус на наш рад и задатке, да се не бавимо другим стварима. Да задржимо фокус и уживамо што смо заједно преко лета и да се направи позитивна енергија. Без дисциплине и одговорности тешко да може да се направи корак напред. За сада је то добро, али нови дан нови изазов.“
"Орлови", који су припреме за Евробаскет почели 28. јула, од суботе наставља са припремним дуелима на Кипру у Ларнаки, где ће у два дана одмерити снаге са домаћином Кипром и Грчком. Селектор Светислав Пешић води 15 играча. У Београду су остали Урош Трифуновић и Ален Смаилагић, који имају проблема са повредама. Мало је фалило да им се придружи и Василије Мицић, али је одлучено да се ипак придружи екипи, иако има проблема са левим зглобом. Србија се у суботу састаје са Грчком од 19. 30 минута, а дан касније са Кипром.
Грчки кошаркаш Јанис Адетокумбо неће играти сутра против Србије на турниру на Кипру. У саопштењу није наведен разлог одсуства кошаркаша Милвокија, само је наведено да ће он наставити са тренинзима у понедељак, кад се екипа врати са Кипра. Осим Адетокумба, на Кипар нису отпутовали Василис Толиопулос и Вагелис Зугрис. Селектор Грчке Василис Спанулис је прошле недеље рекао да се Адетокумбо за Европско првенство спрема по специјалном индивидуалном програму.
„Грчка је један од кандидата за медаљу, то ће бити јака утакмица, нисмо ми толико спремни да одиграмо онако како би ми желели кад будемо спремни, али и они су на почетку припрема. Увек кад играмо са Грчком, то су биле фантастичне утакмице. Сада је Кипар домаћин, ми смо то прихватили јер и ми на неки начин требамо да се припремимо и због навијача, телевизије и са Савезом Грчке имамо добре односе. Значи нам да тренирамо и поправљамо детаље. Томе служе овакве утакмице, да би видели шта нас чека на првенству Европе“, казао је Пешић.
Затим ће уследити турнир у Минхену са репрезентацијама Немачке, Турске и Чешке, 15. и 16. августа. Генерална проба за Евробаскет биће одржана у Београду 21. августа, када ће кошаркаши Србије дочекати Словенију.