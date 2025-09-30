light rain
ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОРАЗА ЦРНО-БЕЛИХ: Честитам екипи Дубаија, играли су боље! Заслужили су победу

30.09.2025. 21:46 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
кошарка
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

ДУБАИ: Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић рекао је вечерас, после пораза од Дубаија (89:76) на старту Евролиге да је домаћин играо боље и да је заслужио победу.

Током првог полувремена нисмо играли одбрану која је неопходна за овај ниво. Успели смо то да променимо у уводних неколико минута другог полувремена, али је после тога поново све било готово исто као и у првом делу. У последњим минутима меча смо показали понос и заиграли агресивније и то је једино позитивно из овог меча, истакао је Обрадовић.
 

Подсећамо, кошаркаши Партизана поражени су од Дубаија у 1. колу Евролиге, после врло лошег издања.

Партизан за два дана игра меч другог кола Евролиге, када ће дочекати миланску Олимпију.
 

кк партизан Жељко Обрадовић евролига у кошарци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
