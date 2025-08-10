(ВИДЕО) ВАЊА МАРИНКОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД КИПРОМ: "Одбрана осваја првенства, напад никад није проблем"
10.08.2025. 18:04 18:07
Српски кошаркаш Вања Маринковић изнео је утиске после убедљиве победе над Кипром у пријатељској утакмици (122:55).
"Орлови" су много више проблема имали против Грчке дан раније (76:66).
"Добра провера је била јуче. Ово данас је мало слабје него што смо очекивали. Играли смо мало јачи контакт, то суђење ФИБА... Спремамо се за Минхен", рекао је Маринковић.
На шта треба да се ради?
"На одбрани, ваљда. Мислим да је напад добар. Одбрана осваја првенства, напад није проблем никад".
Шта конкретно, на комуникацији?
"Ја мислим да само комуникација. Све овако уопштено", закључио је Вања.