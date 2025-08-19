Србија чека злато од 2001. године
БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић говорио је о предстојећем Европском првенству.
У разговору за Светску кошаркашку федерацију (ФИБА) дотакао се и квалитета саиграча Николе Јокића, центра Денвер Нагетса у најјачој лиги света – НБА.
– Мислим да сви знају за његов кошаркашки IQ и осећај за игру, али оно што га заиста издваја јесте то колико је спреман за своју висину – способност да трчи и кондиција. Његов преглед игре. Имам осећај да зна шта ће да се деси неколико потеза унапред. То ми доноси вероватно највеће самопоуздање које сам имао играјући са било ким другим – рекао је Богдановић.
Осврнуо се и на то што је Србија један од главних фаворита за титулу.
– Мислим да је привилегија бити лидер турнира и бити у средишту пажње. То је само још један изазов у животу. Већ смо пролазили кроз то. Надам се да ћемо овог пута завршити са бољим резултатом.
Србија чека европски трон од 2001. године.
– Врло смо свесни тога. Знамо много, посебно о нашој кошаркашкој историји. Али фокус мора да буде на садашњости, на предстојећем првенству. Да ли осећамо терет? Да, наравно. Али то је део игре. Морате да га прихватите, да прођете кроз њега и да га пробијете – закључио је Богдановић.
Европско првенство почиње 27. августа када Србија и игра прву утакмицу, против Естоније (20.15), а завршава се 14. септембра.