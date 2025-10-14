КОЈА СУ ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ На располагању имају и средства принуде, али само у одређеним случајевима
Одборници Скупштине града на последњој седници локалног парламента усвојили су Одлуку о овлашћењима комуналне милиције града Зрењанина.
Новом Одлуком ближе се уређују овлашћења која има комунална милиција чији припадници, у обављању службене дужности, имају статус службеног лица и уживају кривичноправну заштиту прописану законом.
Како се наводи у документу, ове послове обављају униформисани комунални милиционари. Послове могу обављати и комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу начелника комуналне милиције.
„Комунални милиционари се у свом раду руководе и принципом рада са најмањим штетним последицама, а средства принуде примењују само кад је то апсолутно нужно и у мери која је неопходна за извршење задатака без непотребних штетних последица у складу са законом“, пише у Одлуци за коју су гласали одборници владајуће већине.
Прецизирано је и да комунални милиционар има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, заустављање и преглед лица, предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање, употреба средстава принуде, прикупљање обавештења и друга овлашћења у складу са законом. Средства принуде обухватају физичку снагу, средства за везивање, распршивач са надражујућим дејством и службену палицу.
„Средства принуде комунални милиционар може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад, ради савладавања отпора, односно спречавања покушаја бекства“, пише у Одлуци о овлашћењима комуналне милиције града Зрењанина.
Такође, наведене су и казне за прекршаје утврђене прописима Града. Комунални милиционар може издати прекршајни налог на лицу места у следећим износима: физичком лицу од 5.000 до 20.000 динара, предузетнику од 20.000 до 60.000, одговорном лицу у правном лицу од 16.000 до 25.000 и правном лицу у износу од 50.000 до 100.000 динара.