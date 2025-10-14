БОГДАНОВИЋ ШОКИРАО ЈАВНОСТ Због Пиксија осам играча окренуло леђа репрезентацији
Бивши фудбалер Раде Богдановић каже да осморица фудбалера не играју за репрезентацију Србије због Драгана Стојковића Пиксија.
Раде Богдановић, фудбалски аналитичар, а некадашњи фудбалер, нема милости према доскорашњем селектору Србије. Драган Стојковић је после пораза од Албаније (1:0) поднео оставку FSS. Након новог краха који вероватно значи и крај сна о пласману на Светско првенство Богдановић је у емисији "Супер индиректно код Попа и Милана" рекао да велики број фудбалера не игра за национални тим због Пиксија.
- Имате седморицу, осморицу играча који због Пиксија нису хтели да долазе. 100 одсто. Зашто? Треба њега да питамо - казао је Богдановић.
Сматра да Стојковић није на прави начин водио Србију у последње време, а разлог за то можда је делимично и у свађи са неколико фудбалера, која је кулминирала на Европском првенству у Немачкој. Неколико играча од тада није обукло дрес Србије, један од њих је Сергеј Милинковић Савић, док се Душан Тадић опростио од рерпезентације.
- Ја не кривим играче, нити их браним без разлога. Митровић је јако лоше одиграо. Дођу, покушају, дају свој максимум. Кад дођу овде морају да буду боље вођени. Имао сам дискусију са фамилијом једног фудбалера. Мени су рекли "Све си ти у праву, али заборављаш да он није требало да игра". На полувремену су му рекли да ће ући. Момак на уласку пита селектора шта да игра, он му каже "Шуњај се између шестице и осмице". То је милијарду одсто тачно. Ми нисмо вођени. Они треба да буду вођени - испричао је Раде Богдановић који је у емисији "Индиректно код Попа и Милана" подсетио шта се десило између Пиксија и Сергеја у Немачкој.
Богдановић тврди да Драган Стојковић Пикси неће добити награду за најбољег тренера у Србији, а Александар Митровић за играча године.
- У свету ништа није сигурно. Сад је сигурно да Драган Стојковић неће бити тренер године и да Александар Митровић неће бити играч године. Неколико година су узимали те награде. Филип Костић? Пре две и по године најбољи играч у Лиги Европе. Био је у тиму Лиге Европе и освојио је са Франкфуртом. Трансфер 20 милиона евра у Јувентус. Није проглашен за најбољег. Имамо Жарка Лазетића, отишао је у ТСЦ... Изборио се против ових ала београдских, отишао у Израел, још је у ромингу. Кад ћете му дати награду него тад? Та алавост мене уби. Жарко не може да понесе титулу. Био је најбољи те године. Они су дали... Да не спомињем име. Имају Костића, дају Митровићу. А играо је у Чемпионшипу. Немам ништа против. Определио се за паре, сад се штеди. Не може репрезентација да игра са оваква два шпица - јасан је био Богдановић.