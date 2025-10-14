MИРИШЕ НА ПЕЧЕНО, КИСЕЛО И СЛАТКО На пијацама пуне тезге поврћа за зимницу
Сезона припреме зимнице је у пуном јеку. На Лиманској, Рибљој, Детелинарској и Футошкој пијаци од раног јутра настају гужве.
Домаћице са цегерима круже међу тезгама, гледају паприке и купус, договарају се око цене и размењују рецепте.
Понуда је богата, али и скупља него лане. Паприка, без које нема ајвара ни туршије, продаје се за око 300 динара по килограму, док су рог паприке за пуњење нешто повољније - 250. Парадајз за кување и сокове кошта од 120 до 200 динара по килограму, а највише се траже сорте шљивар и воловско срце.
Купус је на већини пијаца од 50 до 130 динара, а килограм шаргарепе и цвекле може се наћи за 90 до 120 динара. Црни лук држи цену од 80 до 100 динара, док је бели знатно скупљи — од 400 до 600 динара за килограм. Патлиџан се продаје за око 150 динара, а тиквице су између 120 и 140. Продавци кажу да се купује мање него раније, али да интересовање још увек постоји.
У Новом Саду зимница није само храна – то је ритуал, успомена и мирис дома који не излази из моде
- Нема више оних времена кад су људи куповали по џак-два паприке, сад свако узме десетак кила, направи за своју кућу и то је то - каже продавачица Невенка Милић са Лиманске пијаце. – Цене су више него претходне године, али то није нека велика разлика. Мислим да се на пијацама тај раст цена мање осети него у великим супермаркетима.
На тезгама се могу наћи и готове теглице ајвара, пинђура и куваног парадајза, по ценама од 600 до 900 динара. Ипак, већина Новосађанки и даље верује у домаћу радиност.
- Кад сама печем паприку цела кућа замирише, то је традиција, не само јело - каже госпођа Вера са Новог насеља. – Мислим да људи у данашње време немају ни времена ни воље да сами припреме зимницу јер то заиста изискује пуно времена. Имам четворо деце и десет унучића и већ годинама ја кувам ајвар и киселим купус за све њих. Велики је то посао који ме измори, али кад се сетим за кога радим, није ми тешко.
У понуди и амбалажа
На пијацама се могу пронаћи и сви додаци за припрему: теглице, флаше, поклопци и гумице. Тегла од литра кошта око 100 динара, а поклопац 30. Продавци нуде и бурад, кантице и чак дрвене кашике за мешање ајвара.
За зимницу која ће потрајати до првих свежих плодова за једну четворочлану породице потребно је издвојити најмање 15.000 до 20.000 динара, рачунајући ајвар, туршију, кувани парадајз и мешану салату. Ако се додају трошкови уља, сирћета, шећера и амбалаже, цифра лако порасте.
Иако су цене више, новосадске пијаце су и даље пуне живота. На свакој тезги може се чути савет или стари рецепт, а мирис печене паприке шири се као знак да је стигла права јесен. У Новом Саду зимница није само храна — то је ритуал, успомена и мирис дома који не излази из моде.