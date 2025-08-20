СВИ НАС ВИДЕ КАО КАНДИДАТА ЗА МЕДАЉУ – Алекса Аврамовић: То мора да се заради на терену
Кошаркаши Србије у четвртак у 20 часова дочекују у Београдској арени Словенију у последњој припремној утакмици пред Европско првенство.
– Изузетно смо озбиљно радили и добро играли, показали напредак. Играли смо шест утакмица и ето добили, сутра ће бити домаћа атмосфера као и претходне две године, кад нас је српска публика испратила. Тада смо се вратили са медаљама, надам се и сутра. Боже здравља, само да одиграмо и квалитетну утакмицу проти Словеније, имају квалитетне играче, да не именујем. Морамо да имамо озбиљан приступ, да напредујемо кроз сегменте које смо анализирали на претходним утакмциама. Очекујем да игру подигнемо на виши ниво. Ово је последња утакмица на којој можемо да се уиграмо и покажемо напредак – рекао је репрезентативац Алекса Аврамовић новинарима после тренинга у Арени.
На питање како гледа на атмосферу у јавности, која је прогласила српски тим за фаворита за злато, нови играч Дубаија рекао је да је то опште познато.
– Некад сте главни фаворити, некад вас пошаљу као што смо реално у Манилу отишли и вратили са медаљом. Ми смо Србија, какав год хајп да се ствара, на нама је да максимално приступимо раду. Не осврћемо се као и никада, ни пред ОИ ни СП нисмо, ми смо Србија и сви ће нас гледати као потенцијалног кандидата за освајање медаље. То мора да се заради, не само добије и напише – закључио је Аврамовић.