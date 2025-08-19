few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИЋЕ КРЦАТО У АРЕНИ: Распродате карте за дуел Србије и Словеније у Београду

19.08.2025. 16:35 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Србије одиграће припремну утакмицу са Словенијом у Београдској Арени у четвртак од 20 часова.

Интересовање за овај меч је изузетно велико јер ће на супротним странама бити Никола Јокић и Лука Дончић. 

Карте за овај сусрет су распродате и очекује се да хала буде испуњена до последњег места.

Биће то последњи припремни дуел за ове две селекције које ће се већ у понедељак наћи на путу за Летонију, односно Кипар, где ће играти утакмице групне фазе Евробаскета.

Европско првенство се игра од 27. августа до 14. септембра.

 

Б92

Никола Јокић лука дончић кошарка Евробаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

Србија чека злато од 2001. године

спорт

БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

19.08.2025. 13:55 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЋЕ СПЕКТАКЛ У БЕОГРАДУ: Лука Дончић дефинитивно долази у Арену на дуел с Јокићем
спорт

БИЋЕ СПЕКТАКЛ У БЕОГРАДУ: Лука Дончић дефинитивно долази у Арену на дуел с Јокићем

18.08.2025. 11:43 11:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај