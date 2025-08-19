БИЋЕ КРЦАТО У АРЕНИ: Распродате карте за дуел Србије и Словеније у Београду
19.08.2025. 16:35 16:38
Кошаркашка репрезентација Србије одиграће припремну утакмицу са Словенијом у Београдској Арени у четвртак од 20 часова.
Интересовање за овај меч је изузетно велико јер ће на супротним странама бити Никола Јокић и Лука Дончић.
Карте за овај сусрет су распродате и очекује се да хала буде испуњена до последњег места.
Биће то последњи припремни дуел за ове две селекције које ће се већ у понедељак наћи на путу за Летонију, односно Кипар, где ће играти утакмице групне фазе Евробаскета.
Европско првенство се игра од 27. августа до 14. септембра.