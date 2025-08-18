scattered clouds
БИЋЕ СПЕКТАКЛ У БЕОГРАДУ: Лука Дончић дефинитивно долази у Арену на дуел с Јокићем

18.08.2025. 11:43 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: ФИБА

Један од најбољих кошаркаша света Лука Дончић стиже у Београд.

Словеначки репрезентативац предводиће тај национални тим у пријатељској утакмици против Србије уочи Европског првенства, у четвртак у 20 часова у Београдској арени.  

Забринуо је Дончић навијаче у дуелу против Летоније када је напустио терен због повреде.

Међутим, одмах после меча су стигле незваничне информације да повреда није озбиљније природе. Сада су то потврдили и из Кошаркашког савеза Словеније.

Лука Дончић против Летоније на срећу није озбиљније повређен. У питању је само контузија десног колена. После слободног дана у недељу, Лука се вратио у тим. Словенија наставља припреме у пуном саставу стоји у саопштењу Кошаркашког савеза Словеније.

 

Спорт клуб

лука дончић кошарка Евробаскет
Спорт Кошарка
