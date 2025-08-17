light rain
ПАНИКА И У СЛОВЕНИЈИ И У САД: "Шта је са коленом Луке Дончића?"

17.08.2025. 15:29 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
doncic
Фото: Youtube Printscreen/GAMETIME HIGHLIGHTS

Кошаркашка репрезентација Словеније је у суботу изгубила пријатељску утакмицу у Риги против Летоније са 88:100 и остала је без Луке Дончића на том сусрету.

Дончић је задобио ударац у десно колено у судару са Грегором Хроватом и шепајући отишао до

свлачионице. Неколико минута касније, вратио се на клупу са ледом на колену, али више није улазио у игру.

Како је саопштено после меча, у питању је контузија десног колена, али се то не сматра озбиљијом повредом и то су једине информације које за сада постоје.

Медији из САД писали о томе, а такође су истакли добар наступ Дончића, који је постигао 26 поена и имао по пет асистенција и скокова пре ударца у колено на почетку другог полувремена.

НБЦ, који држи олимпијска телевизијска права за Сједињене Државе до 2036. године, каже да је звезда Лос Анђелес Лејкерса избегла озбиљну повреду, али да ће вероватно бити потребна детаљнија медицинска дијагноза.

"Навијачи Лејкерса ће са зебњом гледати Евробаскет... Баш као што ће навијачи Бакса гледати Грчку са Јанисом Адетокумбом, навијачи Нагетса ће гледати Србију са Николом Јокићем, и листа се наставља", каже НБЦ, мислећи на предстојеће Европско првенство на којем ће учествовати многе НБА звезде.

 

 

лука дончић повреда Евробаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
