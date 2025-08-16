broken clouds
26°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ДОНЧИЋ ДОМИНИРАО ДО ПОВРЕДЕ: Словенија изгубила од Летоније, познто стање повреде Дончића и да ли долази у Београд

16.08.2025. 22:35 22:45
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Спорт клуб
Коментари (0)
doncic
Фото: Youtube Printscreen/GAMETIME HIGHLIGHTS

Кошаршка репрезентација Словеније изгубила је од Летоније 100:88 у припремном мечу пред Евробаскет.

Осим пораза Словенију може да брине и статус Луке Дончића, који се повредио у трећој деоници, после чега није играо.

За разлику од меча са Литванијом, Словенци су овај пут играли са Луком Дончићем, који је веч у првом полувремену показао каква је погонска сила за тим Александера Секулића.

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса у првом полувремену за 17 минута игре убацио 26 поена, уз четири скока, пет асистенција и две украдене, а велики пех за Дончића десио се у средином треће деонице.

Познато стање повреде Луке Дончића и да ли долази у Београд. Лука Дончић није озбиљније повређен на пријатељском мечу између Словеније и Летоније.

Како пише Атхлетицс ас Лос Анђелес Лејкерса неће дуго одсуствовати са паркета због проблема са десном ногом.

Дончић се током треће четвртине дуела са Летонијиом пожалио на бол у нози и одмах се запутио у свлачионицу, што је забринуло све у табору Словеније.

Очекује се да ће Дончич играти у последњој провери Словеније и то против Србије у Београдској Арени 21. августа.

 

лука дончић припремна утакмица Евробаскет
Извор:
Б92/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈОКИЋ ПРОТИВ ДОНЧИЋА У БЕОГРАДУ: Улазнице за спектакл у продаји
kosarka

ЈОКИЋ ПРОТИВ ДОНЧИЋА У БЕОГРАДУ: Улазнице за спектакл у продаји

29.07.2025. 17:30 17:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај