(ВИДЕО) ДОНЧИЋ ДОМИНИРАО ДО ПОВРЕДЕ: Словенија изгубила од Летоније, познто стање повреде Дончића и да ли долази у Београд
Кошаршка репрезентација Словеније изгубила је од Летоније 100:88 у припремном мечу пред Евробаскет.
Осим пораза Словенију може да брине и статус Луке Дончића, који се повредио у трећој деоници, после чега није играо.
За разлику од меча са Литванијом, Словенци су овај пут играли са Луком Дончићем, који је веч у првом полувремену показао каква је погонска сила за тим Александера Секулића.
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса у првом полувремену за 17 минута игре убацио 26 поена, уз четири скока, пет асистенција и две украдене, а велики пех за Дончића десио се у средином треће деонице.
Познато стање повреде Луке Дончића и да ли долази у Београд. Лука Дончић није озбиљније повређен на пријатељском мечу између Словеније и Летоније.
Како пише Атхлетицс ас Лос Анђелес Лејкерса неће дуго одсуствовати са паркета због проблема са десном ногом.
Дончић се током треће четвртине дуела са Летонијиом пожалио на бол у нози и одмах се запутио у свлачионицу, што је забринуло све у табору Словеније.
Очекује се да ће Дончич играти у последњој провери Словеније и то против Србије у Београдској Арени 21. августа.