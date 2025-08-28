clear sky
ДОНЧИЋ ДАО 34 ПОЕНА, АЛИ ЏАБА: Пољска боља од Словеније, Адетокумбо предводио Грчку против Италије

28.08.2025. 22:59
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Пољске победила је у Катовицама селекцију Словеније резултатом 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) у првом колу групе Д на Европском првенству.

Најефикаснији у репрезентацији Пољске био је Џордан Лојд 32 поена, док је Матеуш Понитка постигао 23.

У селекцији Словеније истакао се Лука Дончић са 34 поена, девет асистенција и четири скока. Едо Мурић је убацио 17 поена, а Грегор Хроват 15.

Француска је раније данас у групи Д победила Белгију резултатом 92:64, док је Израел савладао Исланд са 83:71.

Кошаркаши Грчке победили су у Лимасолу репрезентацију Италије резултатом 75:66 у првом колу групе Ц.

Најефикаснији у репрезентацији Грчке био је Јанис Адетокумбо са 31 поеном и седам скокова. Костас Слукас и Динос Митоглу постигли су по девет поена.

У селекцији Италије Николо Мели је уписао 15 поена, седам скокова и пет асистенција. Салиу Нијанг је постигао 11 поена, а Матео Спањоло 10.

Раније данас у групи Ц, Босна и Херцеговина победила Кипар резултатом 91:64, док је Грузија савладала Шпанију са 83:69.

Евробаскет лука дончић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
