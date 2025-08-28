clear sky
НУРКИЋ ВОДИО БИХ ДО УБЕДЉИВОГ ТРИЈУМФА: Домаћин без шансе, Французи се загрејали за Дончића

28.08.2025. 20:05
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Chara Savvidou

Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине убедљиво је победила домаћина Кипар у првом мечу Евробаскета резултатом 91:64.

Босну и Херцеговину је до првог тријумфа у групи Ц предводио Јусуф Нуркић са 18 поена и шест скокова. По десет поена додали су Амар Алибеговић, Амар Гегић и Адин Врабац, док је код Кипра најбољи био Константинос Симицис са 22 поена и шест скокова.

Од почетка је БиХ јасно ставила до знања да иде на убљедиву победу, а ривал је смањио заостатак само у трећој четвртини када се „приближио“ на минус девет – 58:49. 

Француска је убедљиво славила против Белгије 92:64. Французи следећи меч играју против Словеније, а Белгијанци са Исландом. 

Спорт Кошарка
