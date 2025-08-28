НУРКИЋ ВОДИО БИХ ДО УБЕДЉИВОГ ТРИЈУМФА: Домаћин без шансе, Французи се загрејали за Дончића
28.08.2025. 20:05 20:08
Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине убедљиво је победила домаћина Кипар у првом мечу Евробаскета резултатом 91:64.
Босну и Херцеговину је до првог тријумфа у групи Ц предводио Јусуф Нуркић са 18 поена и шест скокова. По десет поена додали су Амар Алибеговић, Амар Гегић и Адин Врабац, док је код Кипра најбољи био Константинос Симицис са 22 поена и шест скокова.
Од почетка је БиХ јасно ставила до знања да иде на убљедиву победу, а ривал је смањио заостатак само у трећој четвртини када се „приближио“ на минус девет – 58:49.
Француска је убедљиво славила против Белгије 92:64. Французи следећи меч играју против Словеније, а Белгијанци са Исландом.