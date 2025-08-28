ЏИКИЋЕВИ ГРУЗИНИ СРУШИЛИ ПРВАКА ЕВРОПЕ Шпанија очајно започела Евробаскет
Репрезентација Грузије, коју са клупе предводи српски тренер Александар Џикић, приредила је велико изненађење савладавши актуелног шампиона Европе Шпанију резултатом 83:69 у првом колу Групе Ц.
Грузија је од старта одиграла агресивније и енергичније, стекла предност у скоку (44–29) и полако ломила отпор противника. Кључни моменат био је у последњој четвртини када је Гога Битадзе погодио тројку за +20, после чега се Шпанци нису вратили.
Најбољи у победничком тиму био је Сандро Мамукелашвили са 19 поена, седам скокова и шест асистенција. Добро су га пратили Битадзе са 15 и Торнике Шенгелија са 13 поена.
Шпанија је у другом полувремену постигла тек 24 поена, а једини који су се истакли били су Хуанћо Ернангомез (13 поена, 8 скокова) и Санти Алдама (12). Лош шут за три поена (7/32) и само 6/13 са пенала додатно су коштали актуелног првака.
У наредном колу Грузија игра против Италије, док Шпанију очекује меч са Босном и Херцеговином.