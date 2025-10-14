overcast clouds
ВИШЕ СЕ НИШТА НЕ ПИТАМО И НЕМАМО ПРАВО НА ГРЕШКУ Фудбалери Србије вечерас против Андоре у наставку квалификација за СП (20.45)

14.10.2025. 09:26
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Уколико то икога занима, после низа дебакла и правог примера како једна репрезентација не треба да функционише, фудбалери Србије ће вечерас од 20.45 часова гостовати Андори у наставку квалификација за Светско првенство.

Пораз од Албаније значајно је удаљио „орлове“ од Мундијала, за шта им је потребна научна фантастика, а не математика. Више се Србија ништа не пита, а можда је тако и најреалније.

Некада се висине могу досегнути само ако се дотакне дно, када се ствари продрмају из корена. А баш то следи „орловима“ после отказа Драгана Стојковића, најдуговечнијег селектора откако постоји самостална Србија.

Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Центарфор наше селекције Александар Митровић био је утучен после неуспеха против Албаније, свестан да је пут до баража тежак, а пречица до директног пласмана немогућа.

– Ово је најтежи моменат у мојој репрезентативној каријери. Тешки дани за српски фудбал, а очекују нас још тежи, јер Андора није нимало наивна. Прошли дуел био је мало дивљи, нимало леп за гледање и тежак играње. Примили смо гол из прекида, опет нам се то дешава. Јако боли. Извињавамо се народу што нисмо успели да остваримо добар резултат. У овом тренутку смо дали све од себе. Нисмо успели да дамо гол, ни ја нисам одиграо најбољу утакмицу. Надам се да ће се то променити вечерас. Сада нас тек чека велики изазов – поручио је Митровић.

Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Албанија може да буде пример како не треба.

– Велика лекција за будућност, за младе играче који су први пут у А репрезентацији. Дошли су у тренутку тешких дана за српски фудбал. Да запамтимо овај осећај, бол, да пробамо да што пре заборавимо. Више ништа не зависи од нас. Треба да видимо шта ће да се деси, да вечерас поправимо утисак – јасан је био голгетер.

„Орлове“ ће уместо Пиксија водити Бата Мирковић.

фудбалска репрезентација србије квалификације за светско првенство у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Фудбал
