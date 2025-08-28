(ВИДЕО) СРПСКИ КОШАРКАШ У ТОП 10: Погледајте најбоље потезе првог дана Евробаскета
28.08.2025. 13:08 13:11
Европско првенство у кошарци почело је у среду.
Србија је забележила очекивану победу над Естонијом. Међународна кошаркашка федерација (ФИБА) објавила је и Топ 10 најбољих потеза првог дана шампионата.
Наравно, мора бити места на листи и за српске кошаркаше.
На седмом месту је центар Никола Милутинов, који је направио одличну блокаду.
Никола Јовић је био играч утакмице, а ово су његови најбољи потези.