28.08.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) СРПСКИ КОШАРКАШ У ТОП 10: Погледајте најбоље потезе првог дана Евробаскета

28.08.2025. 13:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Европско првенство у кошарци почело је у среду.

Србија је забележила очекивану победу над Естонијом. Међународна кошаркашка федерација (ФИБА) објавила је и Топ 10 најбољих потеза првог дана шампионата. 

Наравно, мора бити места на листи и за српске кошаркаше. 

На седмом месту је центар Никола Милутинов, који је направио одличну блокаду. 

 

Никола Јовић је био играч утакмице, а ово су његови најбољи потези. 

Евробаскет фиба
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
