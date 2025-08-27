clear sky
24°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОМИНАЦИЈА КОШАРКАША СРБИЈЕ: "Орлови" разнели Естонију и отпочели поход ка одличју

27.08.2025. 21:05 21:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
srbija2
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Србије победили су Естонију резултатом 98:64 у мечу првог кола групе А Европског првенства.

"Орлови" су од старта показали репрезентацији Естоније ко је газда у овом дуелу, мада је већина публике у хали била на страни нашег ривала. 

Четири минута била су потребна Србији да дође до 10 поена предности. Српски крилни играч Никола Јовић први је двоцифрен кошаркаш на мечу. За седам минута убацио је 12 поена. Велика разлика у класи приметна је од првог минута. Одлична одбрана није дозволила ривалима да дођу до лаких поена. Напади су константно били неактивни, завршавани су у последњим секундама нерезонским шутевима за три поена. Неретко су Естонци губили и лопте. Због добре одбране, Србија добија шансу да постиже лаке и брзе поене у транзицији. После прве четвртине било је већ 32:12. 

Кошаркаши Естоније су почетком друге деонице направили су серију 7:0. Кошаркаши Србије надокнадили су серију Естоније са старта деонице и сада је 15:13 за Србију у другој четвртини.

Естонци играју лакше него на почетку меча, што може да буде знак да је Србија после остваривања велике предности "спустила ногу са гаса". За разлику од прве четвртине ривали су нам све поене постигли испод обруча, док су промашили свих шест покушаја за три. На полувремену Србија води са 56:29.

И у наставку иста слика, после треће четвртине је 86:44 за Србију. До краја 98:64 за "орлове".

Евробаскет кошаркаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НБА ТУРСКА НАДИГРАЛА ЛЕТОНИЈУ на Европском првенству и послала јасну поруку Србији, БЕРТРАНС НА СРПСКОМ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Много је тешко..."
letonija turska

НБА ТУРСКА НАДИГРАЛА ЛЕТОНИЈУ на Европском првенству и послала јасну поруку Србији, БЕРТРАНС НА СРПСКОМ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Много је тешко..."

27.08.2025. 19:07 20:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОРТУГАЛИЈА САВЛАДАЛА ЧЕШКУ на старту Европског првенства у Риги
portugalija ceska

ПОРТУГАЛИЈА САВЛАДАЛА ЧЕШКУ на старту Европског првенства у Риги

27.08.2025. 16:32 20:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)
спорт

„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)

27.08.2025. 09:09 09:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај