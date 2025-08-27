ДОМИНАЦИЈА КОШАРКАША СРБИЈЕ: "Орлови" разнели Естонију и отпочели поход ка одличју
Кошаркаши Србије победили су Естонију резултатом 98:64 у мечу првог кола групе А Европског првенства.
"Орлови" су од старта показали репрезентацији Естоније ко је газда у овом дуелу, мада је већина публике у хали била на страни нашег ривала.
Четири минута била су потребна Србији да дође до 10 поена предности. Српски крилни играч Никола Јовић први је двоцифрен кошаркаш на мечу. За седам минута убацио је 12 поена. Велика разлика у класи приметна је од првог минута. Одлична одбрана није дозволила ривалима да дођу до лаких поена. Напади су константно били неактивни, завршавани су у последњим секундама нерезонским шутевима за три поена. Неретко су Естонци губили и лопте. Због добре одбране, Србија добија шансу да постиже лаке и брзе поене у транзицији. После прве четвртине било је већ 32:12.
Кошаркаши Естоније су почетком друге деонице направили су серију 7:0. Кошаркаши Србије надокнадили су серију Естоније са старта деонице и сада је 15:13 за Србију у другој четвртини.
Естонци играју лакше него на почетку меча, што може да буде знак да је Србија после остваривања велике предности "спустила ногу са гаса". За разлику од прве четвртине ривали су нам све поене постигли испод обруча, док су промашили свих шест покушаја за три. На полувремену Србија води са 56:29.
И у наставку иста слика, после треће четвртине је 86:44 за Србију. До краја 98:64 за "орлове".