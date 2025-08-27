overcast clouds
„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)

27.08.2025. 09:09 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Sven Hoppe/dpa via AP

Кошаркаши Србије играће вечерас (среда) од 20.15 часова против Естоније у првом колу групе А на Европском првенству у Риги.

Знате да је кошарка у Естонији веома популарна. Много играча је широм Европе. Не знам како остали тренери или играчи размишљају о Евробаскету, али ми имамо према сваком ривалу огромно поштовање. Припремамо се тако да нема везе ко је на другој страни. Припремамо тактику, индивидуално... Представљамо српску кошарку и увек, увек размишљамо о себи и поштујемо друге. Знамо да је Естонија тим који ће играти против нас са посебном мотивацијом, морамо најмање да будемо на нивоу мотивације Естоније ако желимо да контролишемо изјавио је селектор Србије Светислав Пешић уочи дуела са Естонијом.

Поред Србије и Естоније у групи А играће још селекције Летоније, Португалије, Турске и Чешке.

Морате да знате ми играмо у најтежој групи на ЕП. Морамо да изразимо и мало респект према тим екипама. Имамо шест до осам екипа које се боре за медаљу, а онда дође нека девета екипа која може да изненади. Ми нисмо најбољи на свету, овде игра екипа која је освојила првенство. Само мало спустите ваша велика очекивања иако су и наша очекивања знатно виша него што можете да замислите. Све ово иде како смо планирали рекао је селектор Србије.

За Србију ће на ЕП играти: Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Огњен Добрић, Вања Маринковић, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов и Тристан Вукчевић.

Естонију ће на ЕП представљати: Хенри Дрел, Март Розентал, Сандер Рајесте, Каспер Трејер, Мирк Јуркатам, Матијас Тас, Сим-Сандер Вене, Крегор Хермет, Јанари Јоесар, Јонас Рисма, Артур Кононцук и Кристијан Куламе.

Распоред (среда)

Група А 

Чешка - Португалија (13.45)

Летонија - Турска (17).

Група Б

Велика Британија - Литванија (12.30)

Црна Гора - Немачка (15.30)

Шведска - Финска (19.30)

