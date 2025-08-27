„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)
Кошаркаши Србије играће вечерас (среда) од 20.15 часова против Естоније у првом колу групе А на Европском првенству у Риги.
– Знате да је кошарка у Естонији веома популарна. Много играча је широм Европе. Не знам како остали тренери или играчи размишљају о Евробаскету, али ми имамо према сваком ривалу огромно поштовање. Припремамо се тако да нема везе ко је на другој страни. Припремамо тактику, индивидуално... Представљамо српску кошарку и увек, увек размишљамо о себи и поштујемо друге. Знамо да је Естонија тим који ће играти против нас са посебном мотивацијом, морамо најмање да будемо на нивоу мотивације Естоније ако желимо да контролишемо – изјавио је селектор Србије Светислав Пешић уочи дуела са Естонијом.
Поред Србије и Естоније у групи А играће још селекције Летоније, Португалије, Турске и Чешке.
– Морате да знате ми играмо у најтежој групи на ЕП. Морамо да изразимо и мало респект према тим екипама. Имамо шест до осам екипа које се боре за медаљу, а онда дође нека девета екипа која може да изненади. Ми нисмо најбољи на свету, овде игра екипа која је освојила првенство. Само мало спустите ваша велика очекивања иако су и наша очекивања знатно виша него што можете да замислите. Све ово иде како смо планирали – рекао је селектор Србије.
За Србију ће на ЕП играти: Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Огњен Добрић, Вања Маринковић, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов и Тристан Вукчевић.
Естонију ће на ЕП представљати: Хенри Дрел, Март Розентал, Сандер Рајесте, Каспер Трејер, Мирк Јуркатам, Матијас Тас, Сим-Сандер Вене, Крегор Хермет, Јанари Јоесар, Јонас Рисма, Артур Кононцук и Кристијан Куламе.
Распоред (среда)
Група А
Чешка - Португалија (13.45)
Летонија - Турска (17).
Група Б
Велика Британија - Литванија (12.30)
Црна Гора - Немачка (15.30)
Шведска - Финска (19.30)