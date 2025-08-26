clear sky
НЕЋЕ БИТИ ЛАКО СА ЕСТОНИЈОМ: Капитен Богдановић открио како ће играти „орлови“

26.08.2025. 21:08 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Капитен Србије Богдан Богдановић узбуђен је због почетка Европског првенства и поручио је да се „орлови“ спремају да играју тимску кошарку.

Србија први меч на Европском првенству игра у среду од 20.15 ч у Риги против Естоније.

– Срећан сам због наредне утакмице и узбуђен због почетка Европског првенства. Фокусирани смо на наредну утакмицу. То смо научили, бар сам ја то научио. Фокусиран сам само на следећу утакмицу – рекао је Богдановић на конференцији за новинаре у Риги.

Капитен Србије је рекао да не очекује лаку утакмицу против Естоније.

– Спремамо се за тимску кошарку, стил који и ми гајимо. Фокусирани смо само на себе, прва је утакмица, наравно, биће тешко. Респектоваћемо Естонију колико год можемо – додао је Богдановић.

У Риги је већ велики број српских навијача.

– Даћемо сто одсто и на овом првенству. Значи нам њихова подршка и надам се да ћемо успети да остваримо најбољи могући резултат – додао је Богдановић.

Спорт Кошарка
