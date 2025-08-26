НЕЋЕ БИТИ ЛАКО СА ЕСТОНИЈОМ: Капитен Богдановић открио како ће играти „орлови“
Капитен Србије Богдан Богдановић узбуђен је због почетка Европског првенства и поручио је да се „орлови“ спремају да играју тимску кошарку.
Србија први меч на Европском првенству игра у среду од 20.15 ч у Риги против Естоније.
– Срећан сам због наредне утакмице и узбуђен због почетка Европског првенства. Фокусирани смо на наредну утакмицу. То смо научили, бар сам ја то научио. Фокусиран сам само на следећу утакмицу – рекао је Богдановић на конференцији за новинаре у Риги.
Капитен Србије је рекао да не очекује лаку утакмицу против Естоније.
– Спремамо се за тимску кошарку, стил који и ми гајимо. Фокусирани смо само на себе, прва је утакмица, наравно, биће тешко. Респектоваћемо Естонију колико год можемо – додао је Богдановић.
У Риги је већ велики број српских навијача.
– Даћемо сто одсто и на овом првенству. Значи нам њихова подршка и надам се да ћемо успети да остваримо најбољи могући резултат – додао је Богдановић.