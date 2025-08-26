ВИ „ПАЛИТЕ“ НАРОД У СРБИЈИ – Пешић се обратио пред Евробаскет: Нисмо најбољи на свету, спустите велика очекивања
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић обратио се пред почетак Евробаскета.
Популарни Кари је рекао да српска селекција није најбоља на свету и да је потребно да се смањи еуфорија међу новинарима и навијачима, а додао је и да је група А најтежа на Европском првенству.
Србија ће у Риги играти против домаћина Летоније, Турске, Чешке, Португала и Естоније, против које сутра од 20 и 15 игра меч првог кола.
– Знамо да је кошарка у Естонији популарна, да имају добрих играча широм Европе. Ми имамо према сваком тиму који учествује у Риги велики респект. Није битно ко је на другој страни, уложићемо напор и репрезентоваћемо српску кошарку сваки дан на прави начин. Велики респект за све, Естонија је тим који ће сутра играти са мотивацијом, посебном мотивацијом против нас и мораћемо да будемо на нивоу на којем ће и они бити, да бисмо контролисали све од почетка до краја – рекао је Пешић на конференцији за медије у Риги.
Пешић је додао да је група А најтежа на првенству и позвао новинаре да смање еуфорију.
– Оно што треба да знате, иако вас то не занима, јер ви имате циљеве и "палите" народ у Србији, да играмо у најтежој групи на првенству, играмо против домаћина првенства. Ту су озбиљни кандидати за медаље. Турска је веома озбиљан кандидат, једна од шест-седам екипа. Такав је систем такмичења. Пренесите навијачима, стручњацима, обликујте их, кажите им да ми нисмо најбољи на свету. Овде игра освајач Светског првенства Немачка, навијачи само могу да дижу еуфорију, само мало спустите ваша велика очекивања. Наша су већа него што мислите, али ми се не бавимо тиме – додао је Пешић.
Осврнуо се и на згуснут распоред на Евробаскету.
– Као што видите, овде ће се играти сваки други дан. После Португала ће се утакмица завршити око 11 сати, а у шест сутрадан се игра са Летонијом. Морамо да испланирамо све, да будемо здрави. Можемо ми тај наш таленат и припрему да претворимо у квалитет – подвукао је Пешић.
Селектор је на крају имао посебну поруку за навијаче.
– Да навијају за нас, да нас подржавају, знам да навијачи очекују да сваки пут победимо. Ми радимо у тишини, желимо да их обрадујемо, не причамо превише о резултатима, причамо о процесу. Причамо о сутрашњој утакмици, желимо да будемо све бољи и бољи и надамо се да ће сваки пут кад се појавимо у дворани, да ће нас подржати и дати ветар у леђа – закључио је Пешић.