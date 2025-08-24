clear sky
СРБИЈА БЕЗ ПРАВОГ ПРОТИВНИКА НА ЕВРОБАСКЕТУ – Чувени Жарко Паспаљ: Када си најјачи, онда си најјачи

24.08.2025. 18:40 18:59
Пише:
Дневник
Извор:
Моцарт спорт
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ X&O's CHAT

Чувени некадашњи кошаркаш Жарко Паспаљ причао је о предстојећем Евробаскету који почиње 27. августа.

Србија важи за једног од главних фаворита за злато

– Најјачи смо, без икакве дилеме. Шта има више да се каже? Када си најјачи - онда си најјачи. Ова Србија то јесте, без икакве дилеме. Не видим ко може да нас заустави на путу до злата – рекао је Паспаљ за Моцарт спорт. 

О ривалима је рекао: 

– Не видим да имамо правог противника, некога ко би могао да нам припрети. Заиста верујем да је дошло време за то злато, само да се не понови нека Италија".

Паспаљ је додао да је Европско првенство специфично када долази после Олимпијских игара. 

– Сви су некако испражњени и долазе у комбиновиним саставима, а то се догодило и овог лета. Видимо како изгледају Шпанци, Французи и још неки тимови. Мало који тим на шампионату је баш у најјачем саставу.

Осим Србије...

– Баш тако, ми смо потпуно супротно. Ми смо створили чврсто језгро које се скупило додатно после Олимпијских игара и види се да имају заједништво, да желе ту дуго чекану златну медаљу. Од срца им то и желим и мислим да ће успети уз дужно поштовање према свима, апсолутно смо најјачи – поручио је Паспаљ. 

Евробаскет жарко паспаљ кошарка
Спорт Кошарка
