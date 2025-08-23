clear sky
СВИ ЋЕ РЕЋИ ДА ЈЕ СРБИЈА НАЈБОЉА, АЛИ... Поцеко о предстојећем Евробаскету и својој другачијој филозофији

23.08.2025. 13:43 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Basketballsphere
спорт
Фото: ФИБА

Ђанмарко Поцеко, селектор Италије, одредио је списак од 12 играча који ће се наћи на Европском првенству које почиње 27. августа.

„Азурима“ неће бити лако јер су упали у најквалитетнију групу на Евробаскету са Шпанијом, која брани титулу, али долази ослабљена, Грузијом, Грчком, Босном и Херцеговином и Кипром. 

Немам ја било коме шта да показујем да сам добар тренер или нисам. Желим да уживам са својим играчима. Најчешће је уживање онда када се побеђују утакмице, али ако то није случај мораш да прихватиш да је неко други бољи и истовремено да напредујеш. Мислим да је сада тренд такав да су сви фокусирани само на победе, да се гледа само да ли је нека утакмица победа или пораз. Имам другачије становиште и филозофију – рекао је Поцеко у интервјуу за Basketballsphere. 

Селектор Италијана је додао да сада сви суде играчима и тренерима кроз победе. 

Недавно кад смо играли у Болоњи против Аргентине, дворана је била распродата. Иако је време годишњих одмора, пуна дворана је била ту, да покаже колико воли овај тим. Сви ће рећи Србија је најбољи тим у Европи, али неће бити лако ни њима. Још је много квалитетних тимова на Евробаскету. Немачка, Литванија, Летонија, Француска, Грчка, Шпанија… Неопходно је да припремите тим да се такмичи и то је оно што радим – истакао је Поцеко. 

Осврнуо се Италијан и на пријатељство са Богданом Тањевићем, а цео интервју можете прочитати на овом линку. 

Евробаскет кошарка
Извор:
Basketballsphere
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
