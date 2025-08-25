clear sky
(ФОТО) ПОЧИЊЕ МИСИЈА „ЕВРОБАСКЕТ": Кошаркаши Србије отпутовали у Ригу

25.08.2025. 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/ску
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркашка репрезентација Србије отпутовала је у понедељак из Београда за Ригу где ће играти на предстојећем Европском првенству.

Експедиција Србије предвођена селектором Светиславом Пешићем, капитеном Богданом Богдановићем и Николом Јокићем полетела је у раним јутарњим часовима у главни град Летоније где ће играти све мечеве групне, али и елиминационе фазе ЕП.

спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Србија ће на ЕП, које почиње у среду, 27. августа, играти у групи А са домаћином Летонијом, Турском, Чешком, Португалом и Естонијом, против које ће играти меч првог кола, у среду од 20 и 15. 

По четири првопласиране селекције из сваке од четири групе ће у осмину финала.

