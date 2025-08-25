(ФОТО) ПОЧИЊЕ МИСИЈА „ЕВРОБАСКЕТ“: Кошаркаши Србије отпутовали у Ригу
25.08.2025. 10:03 10:06
Кошаркашка репрезентација Србије отпутовала је у понедељак из Београда за Ригу где ће играти на предстојећем Европском првенству.
Експедиција Србије предвођена селектором Светиславом Пешићем, капитеном Богданом Богдановићем и Николом Јокићем полетела је у раним јутарњим часовима у главни град Летоније где ће играти све мечеве групне, али и елиминационе фазе ЕП.
Србија ће на ЕП, које почиње у среду, 27. августа, играти у групи А са домаћином Летонијом, Турском, Чешком, Португалом и Естонијом, против које ће играти меч првог кола, у среду од 20 и 15.
По четири првопласиране селекције из сваке од четири групе ће у осмину финала.