(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЛОПТУ НЕ ИСПУШТА НИ КАД ЧЕКА НА АВИОН Снимак нашег репрезентативца оборио интернет
Најбољи кошаркаш данашњице Никола Јокић (30) није могао да мирује ни на аеродрому, па се забављао и играо са лоптицом скочицом.
Кошаркашка репрезентација Србије јутрос је кренула пут Риге, где ће од 27. августа до 14. септембра наступити на Евробаскету. Пре полетања, “орлови” су имали кратку паузу за кафу, али играча Денвер Нагетса није држало место.
Док су његови саиграчи мирно чекали у реду, троструки МВП НБА лиге се забављао и бацао лоптицу скочицу, што је изазвало смех присутних. Погледајте на видео снимку испод како је то изгледало.
Атмосфера у екипи је опуштена, а навијачи су сигурни да ће оваква енергија донети додатну мотивацију на шампионату Европе. Србија ће такмичење отворити у среду, 27. августа, дуелом против Естоније (20.15), а ривали у групи А биће још Португал, домаћин Летонија, Чешка и Турска.
@draganivanjica1980 Orlovi poleću za Rigu ✈️🇷🇸#nikolajokic ♬ original sound - Dragan🇷🇸
Селектор Светислав Пешић одредио је коначан списак од 12 играча за првенство – уз Јокића, ту су Стефан Јовић, Алекса Аврамовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Вања Маринковић, Огњен Добрић, Филип Петрушев, Тристан Вукчевић и Никола Милутинов.
Евробаскет се одиграва се у четири земље – Финској, Пољској, Летонији и на Кипру.
@draganivanjica1980 Reprezentacija Srbije otptutovala je u Rigu! 🇷🇸🔜🇱🇻 A sa beogradskog aerodroma stiže nam snimak prosipanja vode za sreću Kariju i njegovim izabranicima. 🙌🏻 #srbija ♬ original sound - Dragan🇷🇸