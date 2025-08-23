ПЕШИЋ ДОНЕО ОДЛУКУ Ових 12 "орлова" бориће се за европско злато
Селектор сениорске репрезентације Србије у кошарци Светислав Пешић одредио је од 12 списак играча за Европско првенство.
Србију ће на Евробаскету представљати: Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Огњен Добрић, Вања Маринковић, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов и Тристан Вукчевић.
– Увек на крају припремног периода долази оно што за тренера није лако. Тренер је ту да доноси одлуке и преузме одговорност за екипу. Овога пута је стварно било тешко донети одлуку којих 12 путује на Европско првенство. Они који не иду, а желели су да иду, они су прихватили да је тим изнад свих нас тако да сам због тога, пре свега, поносан на њих, на тројицу која не иду, а то су Топић, Копривица и Давидовац. Увек кажем, тренинг је важан јер да није, не бисмо толико тренирали, али је још важније тренирати међуљудске односе и ми то радимо свакодневно. То је квалитет који нам увек може помоћи и овога пута и на Европском првенству – рекао је селектор Пешић, а преноси сајт КСС.
Шампионат Европе на програму је од од 27. августа до 14. септембра у Летонији, Финској, Пољској и на Кипру.
Репрезентација Србије је у групи А са селекцијама Португала, Естоније, Летоније, Турске и Чешке и своје утакмице играће у Риги.
По четири првопласиране селекције из сваке групе ће у осмину финала.