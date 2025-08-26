СУТРА ПОЧИЊЕ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА КОШАРКАШЕ: Србија у првом колу против Естоније
Сутра почиње Европско првенство за кошаркаше, које ће бити одиграно у четири града у четири различите државе.
У групи А се налазе Србија, Португалија, Естонија, Летонија, Турска и Чешка. Мечеви групе А биће одиграни у Риги. Србија ће први меч на ЕП одиграти сутра против Естоније.
Мечеви групе Б биће одиграни у Тампереу, а у овој групи биће Немачка, Финска, Велика Британија, Литванија, Шведска и Црна Гора.
Репрезентације Кипра, Италије, Грузије, Шпаније, Грчке и Босне и Херцеговине се налазе у групи Ц, а све утакмице ове групе биће одигране у Лимасолу.
У групи Д у Катовицама налазе се Пољска, Француска, Исланд, Словенија, Белгија и Израел.
Пласман у осмину финала ЕП избориће по четири најбоље пласиране селекције из сваке групе. Елиминациона фаза Евробаскета биће одиграна у Риги.
Осмина финала биће одиграна 6. и 7. септембра, док су четвртфинала на програму 9. и 10. септембра. Полуфинала ће бити одиграна 12. септембра, а меч за треће место и финале су на програму два дана касније.
Титулу европског шампиона брани селекција Шпаније, која је 2022. у финалу победила Француску 88:76.
Србију ће на шампионату Европе представљати: Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Огњен Добрић, Вања Маринковић, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов и Тристан Вукчевић.
Изабраници селектора Светислава Пешића допутовали су у понедељак у главни град Летоније, а потом су одржали први тренинг у Арени у Риги.
"Мислим да сада најбоље тек долази. Пут је прошао добро, сместили смо се, одрадили први тренинг и изгледамо добро стварно. Имамо још мало да усавршимо неке детаље и мислим да смо спремни. Уз турнир ћемо постати само још бољи. Најбитније је да смо стигли и да смо спремни да играмо. Сигурно да смо спремни, једини Василије Мицић излази из те неке повреде, али и он изгледа све боље. Изгледамо боље него прошле године. Ово нам је трећа, четврта година да су слични играчи и екипа, логично је да из године у годину изгледамо све боље и боље", рекао је српски кошаркаш Никола Јовић, пренео је КСС.
Огњен Добрић је изјавио да једва чека почетак ЕП.
"Осећа се еуфорија и не можемо да дочекамо прву утакмицу. Спремамо се наравно као за најбољег могућег противника, морамо да идемо од утакмице до утакмице. Специфично такмичење и немамо право на кикс, свака се мери, свака је битна. Екипа је иста већ неколико година, сви су играли нека велика такмичења. Притисак не би требало да нас поремети. Спремни смо, тренирали смо јако добро претходних месец дана, спремни смо као што сам рекао. Здрави смо сви, идемо до прве утакмице и надам се да ће бити тако", изјавио је Добрић.
Меч између Србије и Естоније биће одигран сутра од 20.15 часова у Арени у Риги.