(ВИДЕО) ВОДА ЗА СРЕЋУ ОРЛОВА Кошаркашка репрезентација испраћена на Евробаскет ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СЕ ТО РАДИ ПО СРПСКИ

Кошаркашка репрезентација испраћена на Евробаскет
Кошаркашка репрезентација Србије јутрос је кренула пут Риге, где ће од 27. августа до 14. септембра наступити на Евробаскету.
Пре полетања, “орлови” су имали кратку паузу за кафу, а након тога су "полетели" пут Риге. За њима је, како то иде по српским обичајима, просута вода, за срећу.
@draganivanjica1980 Reprezentacija Srbije otptutovala je u Rigu! 🇷🇸🔜🇱🇻 A sa beogradskog aerodroma stiže nam snimak prosipanja vode za sreću Kariju i njegovim izabranicima. 🙌🏻 #srbija ♬ original sound - Dragan🇷🇸
Подсетимо, селектор Светислав Пешић одредио је коначан списак од 12 играча за првенство – уз Јокића, ту су Стефан Јовић, Алекса Аврамовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Вања Маринковић, Огњен Добрић, Филип Петрушев, Тристан Вукчевић и Никола Милутинов.
Евробаскет се одиграва се у четири земље – Финској, Пољској, Летонији и на Кипру.