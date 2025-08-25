clear sky
(ВИДЕО) ВОДА ЗА СРЕЋУ ОРЛОВА Кошаркашка репрезентација испраћена на Евробаскет ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СЕ ТО РАДИ ПО СРПСКИ

25.08.2025. 13:19 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Принтскрин ТТ @draganivanjica1980

Кошаркашка репрезентација Србије јутрос је кренула пут Риге, где ће од 27. августа до 14. септембра наступити на Евробаскету.

Пре полетања, “орлови” су имали кратку паузу за кафу, а након тога су "полетели" пут Риге. За њима је, како то иде по српским обичајима, просута вода, за срећу. 

 

@draganivanjica1980 Reprezentacija Srbije otptutovala je u Rigu! 🇷🇸🔜🇱🇻 A sa beogradskog aerodroma stiže nam snimak prosipanja vode za sreću Kariju i njegovim izabranicima. 🙌🏻 #srbija ♬ original sound - Dragan🇷🇸

 

Подсетимо, селектор Светислав Пешић одредио је коначан списак од 12 играча за првенство – уз Јокића, ту су Стефан Јовић, Алекса Аврамовић, Василије Мицић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Вања Маринковић, Огњен Добрић, Филип Петрушев, Тристан Вукчевић и Никола Милутинов.

Евробаскет се одиграва се у четири земље – Финској, Пољској, Летонији и на Кипру.

 


 

