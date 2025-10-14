overcast clouds
Отишао је човек који је задужио фудбалски свет ДАН ЖАЛОСТИ У ФЦ „ВУЈАДИН БОШКОВ“, ПОВОДОМ СМРТИ МИЛАНА МАНДАРИЋА 

14.10.2025. 15:45 15:58
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
mandaric
Фото: ФК Војводина

Ништа данас на теренима у Фудбалском центру „Вујадин Бошков“ у Ветернику није било као минулих дана, од почетка такмичарске сезоне, када је и најављена намера Вошиног колектива да се пласманом у врх суперлигашке табеле домогне европских квалификација.

Жал за одласком донедавно потпредседника клуба Милана Мандарића утишала је уобичајену атмосферу, у којој би жамор полазника омладинске школе „Илија Пантелић“ диктирао расположење свију, од најмлађих играча, све до чланова сениорског састава. 

Подсећањем на легендарног новосадског Американца, успешног бизнисмена и фудбалског радника, припадници боје пола беле, а пола црвене започели су радни дан у својој бази. Тренери свих селекција у омладинској школи тренинге су започињали минутом ћутања и словом о човеку који је задужио фудбалски свет. И тренинг сениорског састава почео је на исти начин. Заставе на објектима Центра спуштене су на пола копља, а клупски сајт освануо је у црно- белој техници. Минутом ћутања пошту Милану Мандарићу одаће и учесници првенствене утакмице 12. суперлигашког кола, између Војводине и крагујевачког Радничког, у суботу у 18 часова на „Карађорђу“ у Новом Саду.   

Л. Бакмаз

Спорт Фудбал
