(ВИДЕО) Орлови слетели у Ригу У ПОНЕДЕЉАК ПРВИ ТРЕНИГ У АРЕНИ

25.08.2025. 16:41 16:46
Пише:
Дневник
Кошаркашки Савез Србије
Фото: Кошаркашки Савез Србије

Сениорска репрезентација Србије допутовала је у Ригу где се од 27. августа до 14. септембра одржава Европско првенство.

Шампионат Европе играће се у четири земље Летонији, Финској, Пољској и Кипру, а наша селекција ће све своје утакмице играти у летонској престоници.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Изабраници Светислава Пешића ће у понедељак увече први пут тренирати у Арени у Риги где ће екипе из групе А играти своје утакмице, а та дворана биће и место одржавања елиминационе фазе такмичења.

Репрезентација Србије почиње Евробаскет утакмицом са Естонијом 27. августа од 20.15 сати. Два дана касније (29. августа), у истом термину, на програму је сусрет са Португалом, затим 30.8. од 17 часова са домаћином Летонијом, 1.9. од 20.15 са Чешком и за крај групне фазе 3.9. од 20.15 са Турском.

кошаркаши србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
