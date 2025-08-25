(ВИДЕО) Орлови слетели у Ригу У ПОНЕДЕЉАК ПРВИ ТРЕНИГ У АРЕНИ
Сениорска репрезентација Србије допутовала је у Ригу где се од 27. августа до 14. септембра одржава Европско првенство.
Шампионат Европе играће се у четири земље Летонији, Финској, Пољској и Кипру, а наша селекција ће све своје утакмице играти у летонској престоници.
Изабраници Светислава Пешића ће у понедељак увече први пут тренирати у Арени у Риги где ће екипе из групе А играти своје утакмице, а та дворана биће и место одржавања елиминационе фазе такмичења.
Репрезентација Србије почиње Евробаскет утакмицом са Естонијом 27. августа од 20.15 сати. Два дана касније (29. августа), у истом термину, на програму је сусрет са Португалом, затим 30.8. од 17 часова са домаћином Летонијом, 1.9. од 20.15 са Чешком и за крај групне фазе 3.9. од 20.15 са Турском.