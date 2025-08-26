ОТКАЗАН ТРЕНИНГ "ОРЛОВА" Пешић се одлучио на овај потез, екипа Србије одлучна да зада ударац Естонији
26.08.2025. 10:57 11:38
Селектор Светислав Пешић проценио је да је играчима приоритет опоравак.
Кошаркашка репрезентација Србије одустала је од јутарњег тренинга у Риги, одлучујући се за одмор уместо планираног изласка на терен у 9.20, према информацијама портала „Моззарт спорт“.
„Орлови“ ће данас имати само један тренинг, заказан за 19 часова, након чега ће селектор Пешић и капитен Богдан Богдановић разговарати са медијима.
Први меч на Евробаскету очекује Србију сутра, 27. августа, против Естоније. Занимљиво је да је естонска репрезентација једина у групи која је јутрос одржала тренинг, док су остале екипе, попут Србије, изабрале одмор у хотелу.