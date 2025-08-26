few clouds
ОТКАЗАН ТРЕНИНГ "ОРЛОВА" Пешић се одлучио на овај потез, екипа Србије одлучна да зада ударац Естонији

26.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Моззарт спорт
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Селектор Светислав Пешић проценио је да је играчима приоритет опоравак.

Кошаркашка репрезентација Србије одустала је од јутарњег тренинга у Риги, одлучујући се за одмор уместо планираног изласка на терен у 9.20, према информацијама портала „Моззарт спорт“.

„Орлови“ ће данас имати само један тренинг, заказан за 19 часова, након чега ће селектор Пешић и капитен Богдан Богдановић разговарати са медијима.

Први меч на Евробаскету очекује Србију сутра, 27. августа, против Естоније. Занимљиво је да је естонска репрезентација једина у групи која је јутрос одржала тренинг, док су остале екипе, попут Србије, изабрале одмор у хотелу.

Евробаскет
Извор:
Дневник/Моззарт спорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
