(ФОТО) СРБИЈА ИМА НОВЕ ДРЕСОВЕ! Ево како ће „Орлови“ изгледати у дизајну америчке фирме, играће и у плавом!
Фудбалска репрезентација Србије ће ускоро истрчати на терен у потпуно новом руху.
Амерички произвођач спортске опреме Капели (Capelli) замениће досадашњег партнера (немачку Пуму), и опремити Орлове дресовима новог дизајна.
На друштвеним мрежама су се појавиле фотографије два потенцијална дреса – црвеног и плавог. Према сазнањима Спортала, црвени дрес неће изгледати идентично као на процурелим сликама, али је плава варијанта веродостојна.
Ово значи да ће репрезентација Србије први пут после скоро две деценије заиграти у плавој опреми. Последњи пут смо "Орлове" у плавом видели на Светском првенству 2006. године у Немачкој, када је наступала репрезентација Србије и Црне Горе.
Промена дресова долази пред почетак квалификација за Светско првенство 2026. године. „Капели спорт“ ("Capelli Sport"), релативно нова компанија на европском тржишту, све више проширује своје присуство у професионалном фудбалу. Сарадња са Фудбалским савезом Србије представља један од најзначајнијих корака за ову америчку компанију у освајању европског тржишта.
🇷🇸🇷🇸 Capelli Serbia 2025 Home & Alternative Home Kits Leaked - No More Puma: https://t.co/1IjfCyMw4g
— Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 12, 2025