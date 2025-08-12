clear sky
(ФОТО) СРБИЈА ИМА НОВЕ ДРЕСОВЕ! Ево како ће „Орлови“ изгледати у дизајну америчке фирме, играће и у плавом!

12.08.2025. 16:07 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
s
Фото: youtube prinstcrin/ Fudbalski savez Srbije

Фудбалска репрезентација Србије ће ускоро истрчати на терен у потпуно новом руху.

Амерички произвођач спортске опреме Капели (Capelli) замениће досадашњег партнера (немачку Пуму), и опремити Орлове дресовима новог дизајна.

На друштвеним мрежама су се појавиле фотографије два потенцијална дреса – црвеног и плавог. Према сазнањима Спортала, црвени дрес неће изгледати идентично као на процурелим сликама, али је плава варијанта веродостојна.

Ово значи да ће репрезентација Србије први пут после скоро две деценије заиграти у плавој опреми. Последњи пут смо "Орлове" у плавом видели на Светском првенству 2006. године у Немачкој, када је наступала репрезентација Србије и Црне Горе. 

Промена дресова долази пред почетак квалификација за Светско првенство 2026. године. „Капели спорт“ ("Capelli Sport"), релативно нова компанија на европском тржишту, све више проширује своје присуство у професионалном фудбалу. Сарадња са Фудбалским савезом Србије представља један од најзначајнијих корака за ову америчку компанију у освајању европског тржишта.

 🇷🇸🇷🇸 Capelli Serbia 2025 Home & Alternative Home Kits Leaked - No More Puma: https://t.co/1IjfCyMw4g

