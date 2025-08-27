НБА ТУРСКА НАДИГРАЛА ЛЕТОНИЈУ на Европском првенству и послала јасну поруку Србији, БЕРТРАНС НА СРПСКОМ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА: "Много је тешко..."
Кошаркашка репрезентација Турске победила је у Риги селекцију Летоније резултатом 93:73 (24:21, 23:18, 25:16, 21:18) у првом колу групе А на Европском првенству.
Био је ово дерби првог кола шампионата Европе и овај меч заиста је имао обрисе спектакла, али у целини је закључак јасан – селекција Ергина Атамана је декласирала Летонце у сваком сегменту кошаркашке игре.
Наговештај тога добили смо већ у прва три минута када је Турска већ избројала до 13 поена и стекла двоцифрену предност. Рани тајм-аут Луке Банкија помогао је само да се заустави почетни налет и покрене шут који је крајем прве деонице донео прилаз до 21:24. Међутим, врло брзо је поново прорадила, пре свега, одбрана Турске и контрола скока, а онда у нападу и игра у "пику" због које су профитирали на свим деловима паркета. Шенгун и Јуртсевен су контролисали рекете, а споља су решетали Ларкин, Осман, Сипахи (5/5 тројке на крају) и Хазер који је имао једно од најбољих закуцавања године.
На полувремену је разлика била, колико-толико, прихватљива за домаћина, само осам разлике (39:47), али у трећој деоници се њихова игра тотално распала. Поново је серију иницирао Шенгун доминацијом против Порзингиса под кошем, да би споља се распуцао Осман и везао три тројке којима је разлика отишла превисоко. У том периоду се повредио и Артурс Жагарс, што би потенцијално могао да буде додатан проблем за Летонију, поред овако очајног резултатског почетка. Највећа разлика је била у последњој деоници, чак +26 (62:88), што су Летонци ипак успели да ублаже у финишу и спрече потпуну катастрофу. На крају је тројком Сипахија (5/5 на овом мечу) пао и рекорд Турске на европским првенствима. Била ја то 15. тројка, а досадашњи максимум био им је 14 из 2022. године и дуела против Француске.
Најефикаснији у репрезентацији Турске био је Џеди Осман са 20 поена. Кенан Сипахи је постигао 19 поена, Алперен Шенгун 16, док је Шејн Ларкин уписао 15 поена.
У селекцији Летоније истакао се Рихардс Ломажс са 16 поена. Артурс Жагарс је убацио 11 поена, а по 10 постигли су Кристапс Порзингис и Роландс Шмитс.
Португалија је раније данас у групи Б победила Чешку резултатом 62:50, док ће се од 20.15 часова састати Србија и Естонија.
Давис Бертанс, један од најискуснијих и најбољих играча Летоније, први је изашао пред новинаре након убедљивог пораза од Турске на отварану Евробаскета.
"Три пута смо се вратили на три и пет поена и нисмо могли да наставимо да играмо тако. Много тежак пораз, али имамо још четири утакмице у овој групи", рекао је Бертанс.
Шта је фалило за бољи резултат?
"Нисам сигуран. Треба да одгледамо видео да бисмо знали шта је било. Да ли смо им неке лаке шутеве за три, а они су убацивали и код играча који нису тако добри шутери за три, као што је Сипахи. Убацио је све. Тешко је када неком играчу даш више простора, а онда убаци све".
Како се осећаш, поготово јер сте имали сјајну подршку са трибина.
"Имамо још четири утакмице. Не можемо превише да мислимо на овај пораз. Морамо да погледамо грешке и идемо даље", рекао је Бертанс.
Србија ће бити ривал у трећем колу.
"Сто посто је фокус сада на Естонији, а тек када завршимо ту утакмицу, мислићемо на Србију", рекао је Бертанс и додао:
"Ако ми не играмо добар напад, а одбрана мало падне, уз грешке и лоше шутеве, после је јако тешко".
На крају је Бертанс упитан да ли је Турска изненадила са неколико почетних напада по централи и у "пику", где је био сјајан Алперен Шенгун.
"Наравно. Мораш да се спремиш за Шенгуна. Он је топ играч и то је показао данас".