НЕМАЧКА ДЕКЛАСИРАЛА ЦРНУ ГОРУ на Европском првенству, Вучевић: "Нема времена за туговање"

Најефикаснији у репрезентацији Немачке био је Франц Вагнер са 22 поена и осам скокова. Денис Шредер је постигао 21 поен, а Андреас Обст 18.

У селекцији Црне Горе истакао се Никола Вучевић са 23 поена и 10 скокова. Кајл Олмен је убацио 18 поена, док је Игор Дробњак уписао 13.

Репрезентативац Немачке и кошаркаш Партизана Исак Бонга повређен је пред крај меча, након чега је напустио терен и изашао из хале.

Раније данас у групи Б, Литванија је победила Велику Британију резултатом 94:70, док ће се од 19.30 часова састати Шведска и Финска.

Друго коло у групи Б је на програму 29. августа, а играће Немачка - Шведска (12.30), Литванија - Црна Гора (15.30) и Финска - Велика Британија (19.30).

Репрезентативци Црне Горе Игор Дробјак и Никола Вучевић су изнели утиске након пораза од Немачке у првој утакмици на Евробаскету.

Кошаркаши Црне Горе пружили су снажан отпор светским шампионима, али је квалитет Немачке дошао до изражаја у другом полувремену. Упркос поразу, црногорски играчи истичу да су показали да могу да играју против најјачих.

"Одиграли смо одлично током првог полувремена. Парирали смо Немцима у свим елементима игре. У наставку, ми смо ушли у серију грешака, а Немачка у шутерску серију, па је на крају стигла до више него убедљиве победе. Овај дуел морамо што пре да заборавимо, морамо да се окренемо искушењима која следе, а прво у низу је дуел са Литванијом", рекао је Игор Дробњак.

Његов саиграч Никола Вучевић наглашава да је трећа деоница била пресудна.

"Прво полувреме смо одиграли добро, али су све дилеме око победника решене у трећем кварталу. Нисмо били на нивоу на којем смо били током прве две деонице, дозвољавали смо ривалу отворене позиције за шут, много офанзивних скокова, лаких поена из транзиције. Морамо да извучемо поуке, да се окренемо дуелу са Литванијом. Ово је Европско првенство, нема времена за радовање и туговање, свака наредна утакмица је најважнија."