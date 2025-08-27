clear sky
33°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИТВАНИЈА УБЕДЉИВО ПОБЕДИЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на старту Европског првенства

27.08.2025. 16:26 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
litvanija
Фото: Tanjug (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP)

Кошаркаши Литваније победили су селекцију Велике Британије резултатом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) у мечу првог кола групе Б на Европском првенству у Тампереу.

Најефикаснији у селекцији Литваније био је Јонас Валанчунас са 18 поена и девет скокова, док је Азулас Тубелис додао 17 поена. У репрезентацији Велике Британије најбољи је био Акваси Јебоа са 17 поена.

Преостала два меча првог кола групе Б биће одиграна касније данас, а састаће се Црна Гора - Немачка (15.30 часова) и Шведска - Финска (19.30).

Друго коло у групи Б је на програму 29. августа, а играће Немачка - Шведска (12.30), Литванија - Црна Гора (15.30) и Финска - Велика Британија (19.30).

Евробаскет литванија велика британија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)
спорт

„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)

27.08.2025. 09:09 09:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај