ЛИТВАНИЈА УБЕДЉИВО ПОБЕДИЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на старту Европског првенства

Најефикаснији у селекцији Литваније био је Јонас Валанчунас са 18 поена и девет скокова, док је Азулас Тубелис додао 17 поена. У репрезентацији Велике Британије најбољи је био Акваси Јебоа са 17 поена.

Преостала два меча првог кола групе Б биће одиграна касније данас, а састаће се Црна Гора - Немачка (15.30 часова) и Шведска - Финска (19.30).

Друго коло у групи Б је на програму 29. августа, а играће Немачка - Шведска (12.30), Литванија - Црна Гора (15.30) и Финска - Велика Британија (19.30).