ЛИТВАНИЈА УБЕДЉИВО ПОБЕДИЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на старту Европског првенства
27.08.2025. 16:26 16:28
Кошаркаши Литваније победили су селекцију Велике Британије резултатом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) у мечу првог кола групе Б на Европском првенству у Тампереу.
Најефикаснији у селекцији Литваније био је Јонас Валанчунас са 18 поена и девет скокова, док је Азулас Тубелис додао 17 поена. У репрезентацији Велике Британије најбољи је био Акваси Јебоа са 17 поена.
Преостала два меча првог кола групе Б биће одиграна касније данас, а састаће се Црна Гора - Немачка (15.30 часова) и Шведска - Финска (19.30).
Друго коло у групи Б је на програму 29. августа, а играће Немачка - Шведска (12.30), Литванија - Црна Гора (15.30) и Финска - Велика Британија (19.30).