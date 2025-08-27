clear sky
33°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРТУГАЛИЈА САВЛАДАЛА ЧЕШКУ на старту Европског првенства у Риги

27.08.2025. 16:32 16:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
portugalija ceska
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Португалије победили су селекцију Чешке резултатом 62:50 у мечу првог кола групе А на Европском првенству у Риги.

Најефикаснији у селекцији Португалије био је Немијас Квета са 23 поена и 18 скокова. У репрезентацији Чешке најбољи је био Вит Крејчи са 10 поена.

Преостала два меча првог кола у групи А биће одиграна данас, а састаће се Летонија - Турска (17 часова) и Србија - Естонија (20.15).

Евробаскет португалија чешка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛИТВАНИЈА УБЕДЉИВО ПОБЕДИЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на старту Европског првенства
litvanija

ЛИТВАНИЈА УБЕДЉИВО ПОБЕДИЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на старту Европског првенства

27.08.2025. 16:26 16:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)
спорт

„ОРЛОВИ“ КРЕЋУ ПО ЗЛАТО: Кошаркаши Србије вечерас против Естоније на старту Евробаскета (20.15)

27.08.2025. 09:09 09:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај