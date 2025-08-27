ПОРТУГАЛИЈА САВЛАДАЛА ЧЕШКУ на старту Европског првенства у Риги
27.08.2025. 16:32 16:34
Коментари (0)
Кошаркаши Португалије победили су селекцију Чешке резултатом 62:50 у мечу првог кола групе А на Европском првенству у Риги.
Најефикаснији у селекцији Португалије био је Немијас Квета са 23 поена и 18 скокова. У репрезентацији Чешке најбољи је био Вит Крејчи са 10 поена.
Преостала два меча првог кола у групи А биће одиграна данас, а састаће се Летонија - Турска (17 часова) и Србија - Естонија (20.15).