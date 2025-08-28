(ВИДЕО) КАРИ ЋЕ 76. РОЂЕНДАН ПРОСЛАВИТИ НА ЕУРОБАСКЕТУ Кошаркашка икона данас прославља, а мало ко зна да се родио у Новом Саду!

Светислав Пешић, познат и као Кари, данас слави 76. рођендан. Рођен је у Новом Саду, а од своје треће године живи у Пироту, где је и започео своје кошаркашке стопе.

Каријеру тренера започиње у Босни, 1982. године, а затим након пет година, одлази у Немачку где је био њихов селектор до 1993. године, када освајају Европско првенство.

Године 2001. именован је за селектора репрезентације СР Југославије.[8] Са том репрезентацијом је освојио Европско првенство 2001. у Турској и Светско првенство 2002. у Индијанаполису.

Након вођења разних европских и светских клубова, 2021. Пешић је поново именован за селектора кошаркашке репрезентације Србије. Са репрезентацијом Србије је освојио сребрну медаљу на Светском првенству 2023 које је играно у Индонезији, Јапану и на Филипинима. Србија је остварила директан пласман на Олимпијске игре 2024. године у Паризу, одакле се вратила са бронзом.