scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КАРИ ЋЕ 76. РОЂЕНДАН ПРОСЛАВИТИ НА ЕУРОБАСКЕТУ Кошаркашка икона данас прославља, а мало ко зна да се родио у Новом Саду!

28.08.2025. 11:16 11:28
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв
Коментари (0)
pešić
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Некадашњи кошаркаш, а сада тренер репрезентације Србије, познат је и по свом народском шарму и мудрости на терену.

Светислав Пешић, познат и као Кари, данас слави 76. рођендан. Рођен је у Новом Саду, а од своје треће године живи у Пироту, где је и започео своје кошаркашке стопе.

Каријеру тренера започиње у Босни, 1982. године, а затим након пет година, одлази у Немачку где је био њихов селектор до 1993. године, када освајају Европско првенство.

Године 2001. именован је за селектора репрезентације СР Југославије.[8] Са том репрезентацијом је освојио Европско првенство 2001. у Турској и Светско првенство 2002. у Индијанаполису.

Након вођења разних европских и светских клубова, 2021. Пешић је поново именован за селектора кошаркашке репрезентације Србије. Са репрезентацијом Србије је освојио сребрну медаљу на Светском првенству 2023 које је играно у Индонезији, Јапану и на Филипинима. Србија је остварила директан пласман на Олимпијске игре 2024. године у Паризу, одакле се вратила са бронзом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

светислав пешић кари кошаркашка репрезентација србије Евробаскет
Извор:
Новосадска.тв
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај