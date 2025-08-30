ПРВЕНАЦ ИТАЛИЈАНА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Срушили Џикићеву Грузију, Чеси и даље без победе
Кошаркаши Италије победили су Грузију резултатом 78:62 у утакмици другог кола групе Ц Европског првенства у Лимасолу.
„Азури“ су остварили прву победу на турниру, након пораза од Грчке у првом колу.
Италију је до победе предводио Салију Нијанг са 15 поена, Симоне Фонтекио је дао један мање, Момо Дијуф 13.
У пораженом саставу који с клупе води Александар Џикић, истакао се центар Гога Битадзе. Бивши играч Меге је сусрет завршио са 22 поена (9-13 из игре), 4 скока и 3 блокаде.
Естонија је победила у Риги Чешку резултатом 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) у трећем колу групе А.
Најефикансији у репрезентацији Естоније био је Кристијана Куламае са 16 поена, седам скокова и седам асистенција, док је Хенри Дрел је постигао 15 поена.
У селекцији Чешке исткао се Јан Зидек са 14 поена, док је Мартин Петерка убацио 13.
Данас су на програму још две утакмице у групи А, Србија - Летонија (17 часова) и Турска - Португалија (20.15).
Србија и Турска имају по две победе, Португалија, Летонија и Естонија по једну, док је Чешка без тријумфа.
Кошаркаши Белгије савладали су у Катовицама репрезентацију Исланда са 71:64 у другом колу групе Д.
Најефикаснији у репрезентацији Белгије био је Ману Лакомт са 16 поена, а Жан-Марк Мвема је убацио 13.У селекцији Исланда истакао се Тригви Хлинасон са 20 поена и 10 скокова.
Данас су на програму још две утакмице у групи Д, Француска - Словенија (17 часова) и Пољска - Израел (20.30).