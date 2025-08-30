„СТОТКА“ НЕМАЦА ЗА ТРЕЋУ ПОБЕДУ: Шредер водио до тријумфа над Литванијом на Евробаскету
Кошаркашка репрезентација Немачке победила је у Тампереу Литванију резултатом 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) у трећем колу групе Б на Европском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Немачке био је Денис Шредер са 26 поена, шест асистенција и три скока, док је Франц Вагнер забележио 24 поена, седам скокова и четири асистенције.
Данијел Тајс је уписао 23 поена и шест скокова, а Андреас Обст је постигао 15 поена.
У селекцији Литваније истакао се Рокас Јокубаитис са 20 поена, седам асистенција и три скока. Јонас Валанчунас је постигао 14 поена, док је Маргирис Нормантас убацио 11.
Данас су на програму још две утакмице у групи Б, Велика Британија - Шведска (15.30 часова) и Црна Гора - Финска (19.30).
Немачка има три победе, Литванија и Финска по две, док су Шведска, Велика Британија и Црна Гора без тријумфа.